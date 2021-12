Christian Eriksen duikt plots op bij Zwitserse derdeklasser FC Chiasso

Donderdag, 30 december 2021 om 15:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:51

Christian Eriksen is opgedoken in Zwitserland. De middenvelder lijkt zijn conditie momenteel op peil te houden bij FC Chiasso, zo wijzen beelden uit die op internet circuleren. Op de video's is te zien hoe Eriksen een techniekoefening doet en afwerkt op doel. De Deen is in afwachting van een nieuwe werkgever, nadat zijn contract bij Internazionale onlangs met onmiddellijke ingang werd ontbonden vanwege de aangebrachte defibrillator.

Eriksen werd afgelopen zomer tijdens het EK-duel tussen Finland en Denemarken getroffen door een hartstilstand. Er werd vervolgens een defibrillator bij hem aangebracht, maar volgens de regels van de Italiaanse voetbalbond mag je daarmee niet in de Serie A spelen. Inter was daarop genoodzaakt het contract van de middenvelder te verscheuren. Sindsdien wacht Eriksen op een nieuwe club. De meest recent opgedoken beelden zijn afkomstig uit Ticino, waar de Zwitserse club FC Chiasso zich huisvest. De club bevindt zich op een klein uur rijden van Milaan.

Christian #Eriksen continua ad allenarsi a #Chiasso in attesa di conoscere il suo futuro pic.twitter.com/NJQ3hB9jy6 — Riccardo Vassalli (@RickyVassalli) December 30, 2021

Eriksen verscheen begin deze maand ook al bij zijn oude club Odense BK op het trainingsveld, waar hij in het bijzijn van een personal trainer reeds met de bal zou trainen. De spelmaker deed volgens het Deense BT enkele pass- en trapoefeningen, maar bronnen binnen de club meldden dat het speerpunt vooral bij cardiotraining lag. Eriksen stond sinds januari 2020 onder contract bij Inter. Volgens transferexpert Fabrizio Romano is een terugkeer bij Ajax voorlopig uitgesloten. De Amsterdammers hebben zich niet bij hem gemeld.