Feyenoord-familie rouwt om overlijden van Christian Gyan

Woensdag, 29 december 2021 om 17:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:59

De voetbalwereld rouwt om de dood van Christian Gyan. De voormalig verdediger leed enige tijd aan kanker en woensdag kwam naar buiten dat hij op slechts 43-jarige leeftijd is overleden. De Feyenoord-familie is bedroefd om het overlijden van Gyan, die in zijn tijd als speler zeer populair was bij Het Legioen in De Kuip. Naast Feyenoord reageren onder meer voormalig ploeggenoten Pierre van Hooijdonk en Jean-Paul van Gastel op de dood van de Ghanees.

Op de clubsite valt woensdag te lezen dat Feyenoord 'met grote droefenis kennisgenomen van het overlijden van Christian Gyan', die tien jaar onder contract stond in Rotterdam-Zuid. "Hij veroverde in die tijd vele harten van het legioen. De kleine Ghanees was met het winnen van een landstitel (1999), de UEFA Cup (2002) en de Johan Cruijff Schaal niet alleen uiterst succesvol in zijn Feyenoord-periode; hij groeide bovendien uit tot een cultheld en enorme publiekslieveling."

Rust zacht, Christian Gyan. ?? We zullen je nooit vergeten… — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) December 29, 2021

"Dat Gyan een heldenstatus verwierf en ook na zijn spelerscarrière niet werd vergeten in Rotterdam, bleek wel nadat in het boek ‘King’ van Michel van Egmond over Gyan bekend werd dat het levensgeluk van de publiekslieveling op verschillende manieren werd bedreigd", vervolgt Feyenoord het eerbetoon aan Gyan. "Daarop besloot een aantal Feyenoord-supporters een inzamelingsactie op te zetten. Ook Feyenoord zelf steunde dit initiatief, door haar deel van de opbrengsten van de verkoop van het boek in zijn geheel af te staan aan Gyan."

"Dat het overlijden van Gyan ook bij supporters veel losmaakt, is te zien aan de vele reacties die na het droevige nieuws van vandaag zijn gedeeld op social media. Feyenoord verliest met Gyan een oud-speler met een echt Feyenoord-hart, een lieveling van het legioen en bovenal een fantastisch mens", zo besluit Feyenoord de berichtgeving rondom het overlijden van Gyan.

Wat een triest nieuws zeg: Christian Gyan overleden, zó’n mooi mens! R.I.P. Christian. — Peter Houtman (@PHoutman) December 29, 2021