De spits die AZ verkoos boven Manchester City: ‘Het was even moeilijk’

Donderdag, 30 december 2021 om 00:30 • Chris Meijer • Laatste update: 21:20

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Richonell Margaret, die door AZ dit seizoen verhuurd wordt aan TOP Oss.

Door Chris Meijer

Richonell Margaret laat tijdens het gesprek even een stilte vallen. Of de huurperiode bij TOP Oss voorlopig heeft uitgepakt zoals hij van tevoren verwacht had? Hij proeft de vraag en weegt zijn woorden een moment af. “Ik ben hierheen gekomen om minuten te maken en wedstrijden in de benen te krijgen. Helaas speel ik wat minder, maar ik werk er keihard voor om weer in de basis te komen en belangrijk te zijn voor het team”, antwoordt de 21-jarige spits, die eveneens als vleugelaanvaller uit de voeten kan, vervolgens realistisch. “Het bevalt me zeker bij TOP Oss, we hebben een leuke en goede groep. De prestaties waren in de laatste fase voor de winterstop wat minder. We begonnen lekker, maar kwamen daarna in een dip en daar zitten we een beetje te lang in. Na de winter moeten we de focus terugvinden, dan komt het vanzelf weer goed.”

TOP Oss is de vijfde club in de nog prille carrière van Margaret, die begon bij de amateurs van De Foresters in Heiloo. Daar pikte Ajax hem op achtjarige leeftijd op, waarna hij negen jaar doorbracht op De Toekomst. “Ajax is natuurlijk de top van de top, ik ben blij dat ik daar heb gezeten. Maar het was het beste om bij Ajax te vertrekken, om een boost aan mijn carrière te geven. Ik bel af en toe nog wel met mijn oude teamgenoten. Sergiño Dest, Sven Botman: dat soort jongens”, vertelt Margaret. Hij koos er op zijn zeventiende zelf voor om bij Ajax te vertrekken. “Ze zeiden dat ik in de Onder 19 niet veel meer zou gaan spelen. Ik mocht wel blijven, maar heb zelf het besluit genomen om te vertrekken om ergens anders regelmatig te kunnen spelen.”

Margaret koos na zijn vertrek bij Ajax voor Vitesse, een overstap waar hij het nodige voor over moest hebben. Dagelijks reisde hij tweeënhalf uur heen, tweeënhalf uur terug met de trein vanuit woonplaats Heerhugowaard naar Arnhem. Daar ontwikkelde hij zich stormachtig. Al na een halfjaar maakte hij op zijn achttiende zijn debuut in de Eredivisie, maar toch bleef zijn verblijf in Arnhem beperkt tot één seizoen nadat er geen akkoord kon worden bereikt over een contract. “Ik vond het zeker jammer dat ik niet bij Vitesse kon blijven. Ze hebben me veel vertrouwen gegeven. Wat er precies aan de hand was, weet ik niet.” Margaret had echter over belangstelling niet te klagen, want naast AZ waren ook Manchester City, Fortuna Sittard en Anderlecht concreet geïnteresseerd.

Margaret speelde vijf officiële wedstrijden in het eerste elftal van Vitesse.

“Het was wel even moeilijk, maar mijn vader en zaakwaarnemer hebben duidelijk de voordelen van AZ en de nadelen van het buitenland uitgelegd. Toen zag ik wel dat AZ het beste voor me was. Ik heb zeker geen spijt dat ik naar AZ ben gegaan, ze gaan goed met jonge spelers om en je kunt je daar echt ontwikkelen. Het is echt een topclub”, zo blikt Margaret terug op de keuze die hij in de zomer van 2019 maakte. Het is geen toeval dat Margaret de rol van zijn vader onderstreept. Lenny Macnack speelde zelf voor onder meer Telstar en FC Volendam, maar verwierf uiteindelijk bekendheid als de kapper van verschillende grote voetballers. Onder meer Ryan Babel, Justin Kluivert, Eljero Elia, Romelu Lukaku, Nicolás Tagliafico, Noa Lang en Mario Balotelli zaten ooit in zijn kappersstoel.

“Mijn vader is heel belangrijk voor mijn carrière, hij helpt me met alles. We trainen veel samen, hij pusht me en ik ben hem zeker dankbaar. Hij heeft zelf op hoog niveau gevoetbald, door blessures heeft hij het niet gehaald. Nu kan hij me behoeden voor de fouten die hij heeft gemaakt. Hij geeft me veel advies.” Met een glimlach voegt hij toe: “Hij knipt veel voetballers, met hen praat hij natuurlijk ook. Hij weet echt heel veel over voetbal.” Mede dankzij zijn vader en zijn zaakwaarnemer heeft Margaret de afgelopen jaren geduld kunnen houden. Want voor iemand die zichzelf omschrijft als ‘een type die dingen snel wil’ was het weleens lastig om bij AZ geduldig te blijven, temeer omdat hij bij Vitesse al vijf wedstrijden in de hoofdmacht had gespeeld en dat naar meer smaakte.

Margaret tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en AZ. Waar hij al zijn officieuze debuut maakte, wacht hij nog op zijn eerste officiële optreden in de hoofdmacht van de Alkmaarders.

“Ik begon in Jong AZ en moest me daar bewijzen, om dan door te stromen naar het eerste elftal. Maar het is iets anders gelopen. Ach, ik kom er wel.” De afgelopen twee seizoenen speelde Margaret zijn wedstrijden in Jong AZ en hij weet zelf wel wat hij moet verbeteren om de stap naar het eerste te kunnen maken. “Ja, mijn rendement”, reageert Margaret. “Als dat beter was geweest, had ik misschien sneller de stap naar het eerste kunnen zetten. Mijn rendement moet omhoog, zowel qua goals als qua assists. Ik kan het team meer helpen. Het maken van acties gaat goed, alleen ontbreekt het rendement. Daar word je op afgerekend, niemand beoordeelt je op mooie acties. Het gaat puur om doelpunten en assists.”

“Dit is mijn derde jaar in de Keuken Kampioen Divisie, dus ik weet een beetje hoe er gespeeld wordt. Zelf vind ik dat ik met mijn kwaliteiten meer doelpunten en assists moet leveren”, gaat hij verder. Margaret heeft inmiddels 62 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 3 assists. Stiekem had hij afgelopen zomer wel op een kans bij het eerste elftal van AZ gehoopt, nadat Myron Boadu naar AS Monaco was vertrokken. “Ja, die kansen had ik wel verwacht. Helaas is het er niet van gekomen. Wie weet volgend seizoen, dat kan allemaal nog.”

TOP Oss - momenteel de nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie - viert een doelpunt van Margaret in de wedstrijd tegen FC Dordrecht (3-0 zege).

In de zoektocht naar structureel meer speelminuten kwam hij afgelopen zomer bij TOP Oss terecht. “Ik zit bij AZ in mijn laatste contractjaar. Ik wilde gewoon spelen, bij AZ zat ik een beetje tussen het eerste en de beloften in. Je wordt van meer speelminuten fitter en beter. Er wordt ook meer van je verwacht bij TOP Oss. Bij Jong AZ kwamen er ook geregeld spelers terug van het eerste, waardoor ik plaats moest maken.” De tijdelijke transfer naar TOP Oss is in de woorden van Margaret ook in zijn persoonlijke ontwikkeling een goede stap geweest. “Ik woon met zes teamgenoten in Veghel. Anders moet ik iedere dag te ver reizen en dat is vermoeiend, dat gaat energie kosten. Hier word je ook wel wat meer volwassen van.”

Het moet eraan bijdragen dat Margaret na dit seizoen de stap naar het eerste elftal van AZ kan maken. “Of misschien maak ik daarna een volgende stap. Daar ben ik nog niet mee bezig. Als we daar zijn, zie ik het wel. Ik wil me nu eerst vooral bij TOP Oss laten zien.” Dat doel kan Margaret, voorlopig namens TOP Oss goed voor 2 doelpunten en 2 assists in 21 officiële wedstrijden, concreet formuleren. “Ik vind dat ik met mijn kansen nog beter kan omgaan. Voor de winterstop wilde ik op een bepaald aantal doelpunten zitten. Dat aantal houd ik voor mezelf, maar dat heb ik niet gehaald. Persoonlijk wil ik totaal twaalf goals halen en veel assists leveren. Dan vind ik zelf dat mijn huurperiode geslaagd is. En met TOP Oss kunnen we wel in het linkerrijtje eindigen en stiekem de play-offs halen.”

Naam: Richonell Margaret

Geboortedatum: 7 september 2000

Club: TOP Oss (gehuurd van AZ)

Positie: spits

Sterke punten: snelheid, techniek, behendigheid