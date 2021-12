‘Enige club die Samuel Umtiti kan én wil betalen komt in beweging’

Dinsdag, 28 december 2021 om 20:06 • Jeroen van Poppel

Samuel Umtiti geldt als een van de topprioriteiten van Newcastle United in de winterse transferperiode, zo verzekert Marca. De 28-jarige verdediger van Barcelona is door zijn absolute topsalaris onbetaalbaar voor de meeste geïnteresseerde partijen, maar the Magpies zijn onder aanvoering van de nieuwe Saudi-Arabische eigenaren zeer kapitaalkrachtig geworden.

Over het exacte salaris van Umtiti zijn in de Spaanse media verschillende lezingen, maar Marca houdt het op 13,5 miljoen euro per jaar. De Fransman is hoe dan ook een van de bestbetaalde spelers van Barcelona, maar Newcastle denkt met een lucratief aanbod kans te maken op zijn diensten. Umtiti moet vanaf januari leiding gaan geven aan de defensie van het elftal van Eddie Howe, dat de punten hard nodig heeft om degradatie te ontlopen. Op dit moment bezet Newcastle de negentiende plek in de Premier League.

Voor Barcelona komt de vermeende belangstelling van Newcastle dan ook als geroepen. Voor de Catalanen is het vertrek van Umtiti van het grootste belang, omdat daarmee een grote salarispost vrijkomt. Dat zou het voor Barça mogelijk maken om nieuwe spelers in te schrijven, zoals de dinsdag gepresenteerde aanwinst Ferran Torres. De rechteraanvaller is voor minimaal 55 miljoen euro overgenomen van Manchester City, maar kan door de Financial Fair Play-regels nog niet ingeschreven worden in LaLiga.

Barcelona is bereid om Umtiti, die tot medio 2023 vastligt, transfervrij te laten vertrekken. De 31-voudig international werd de voorbije weken ook gelinkt aan Benfica en AC Milan, maar beide clubs lijken niet in de buurt te kunnen komen van zijn huidige salaris in Catalonië. Umtiti kwam dit seizoen pas één keer in actie bij Barça. Overigens meldde Fabrizio Romano vrijdag nog dat ook Sven Botman serieus in beeld is bij Newcastle. Een mogelijke transfer hangt af van het prijskaartje dat Lille OSC om de nek van de Jong Oranje-aanvoerder hangt.