FC Groningen zwaait verdediger na één Eredivisie-minuut alweer uit

Maandag, 27 december 2021 om 17:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:38

De wegen van FC Groningen en Elias Olsson scheiden met onmiddellijke ingang. De achttienjarige verdediger werd het afgelopen half jaar door de Groningse club gehuurd van Kalmar FF. FC Groningen had in de huurovereenkomst een optie tot koop bedongen, maar heeft besloten die niet te lichten, zo meldt de club maandagmiddag.

Olsson, jeugdinternational van Zweden, speelde zijn wedstrijden voornamelijk in de Onder 21 van FC Groningen. Hoofdtrainer Danny Buijs nam de verdediger de afgelopen maanden zes keer op in de wedstrijdselectie van de hoofdmacht. Olsson debuteerde als invaller in het eerste elftal op 27 oktober tijdens de met 4-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen Helmond Sport. Precies een maand later, op 27 november, debuteerde de stopper ook in de Eredivisie, in de slotfase van de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-4).

“Wij waren zeker niet ontevreden over de ontwikkeling van Elias in Groningen en hij paste zich ook goed aan in zijn nieuwe leefomgeving. Wij moesten echter nu een beslissing nemen over de koopoptie. De voorwaarden die hieraan waren gesteld, waren voor ons op dit moment te fors”, vertelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de clubsite.

“Daarom was het voor ons niet mogelijk om Elias definitief over te nemen van Kalmar en hebben we moeten besluiten om hem weer te laten gaan. Elias is en blijft een interessante speler en wij blijven hem dan ook zeker nauwlettend volgen. Voor nu danken wij hem voor zijn inspanningen bij FC Groningen in de afgelopen maanden.”