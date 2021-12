FourFourTwo maakt top 50 bekend: ‘Verrassend dat hij nog bij Ajax zit’

Maandag, 27 december 2021 om 15:27 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:42

Voetbaltijdschrift FourFourTwo heeft twee Nederlanders toegevoegd aan de jaarlijkse lijst van de vijftig beste trainers van het kalenderjaar: Erik ten Hag en Giovanni van Bronckhorst. De trainer van Ajax valt met een twaalfde plaats net buiten de top tien, terwijl de manager van Rangers opvallenderwijs op een 41ste plaats staat. Van Bronckhorst tekende ruim een maand geleden pas bij de Schotse topclub, na elf maanden zonder werkgever. Rangers won desalniettemin acht van de tien duels onder de Nederlander.

“De nieuwe manager van Rangers treedt wellicht in de voetsporen van Steven Gerrard. Van een succesvolle spelersloopbaan, naar Ibrox en daarna naar een topbaan in de Premier League, maar Van Bronckhorst is een ander soort trainer”, zo luidt de toelichting van het voetbaltijdschrift bij de 41e plaats van Van Bronckhorst. “De Nederlander heeft al zilverwerk op zak door Ajax te verslaan in de strijd om de landstitel in de Eredivisie. Hij is nog jong, hij is iemand om de komende jaren in de gaten te houden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

FourFourTwo voorziet een mooie toekomst voor Ten Hag als hij besluit om op een dag de gelederen van Ajax te verlaten. “Het lijkt, bijna, verrassend dat Ten Hag nog steeds bij Ajax zit. Na de halve finales van de Champions League in 2019 was het hoofdstuk voor Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, en mlater ook Hakim Ziyech en Donny van de Beek, gesloten. Het leek erop dat Ten Hag niet veel meer kon uitrichten met zijn selectie. Hij bleef echter en nu lijkt het erop dat hij Ajax net zo ver kan brengen als hij deed met hoekstenen als De Ligt en De Jong.”

“Het voetbal van Ajax is nog steeds sprankelend en de principes van Ten Hag zijn onveranderd. De rol van Ten Hag in de ontwikkeling van Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui kan niet over het hoofd worden gezien. (...) Op een gegeven moment zal er ongetwijfeld een geweldige aanbieding voor Ten Hag komen. Hij is een slimme, vooruitstrevende coach, die op 52-jarige leeftijd hoe dan ook nog steeds zijn beste jaren voor zich kan hebben.”

Deens bondscoach Kasper Hjulmand neemt de elfde plaats in. De plaatsen tien tot en met vier zijn voor respectievelijk Mauricio Pochettino, Gareth Southgate, Julian Nagelsmann, Diego Simeone, Roberto Mancini, Hansi Flick en Antonio Conte. De top drie bestaat uit Jürgen Klopp, Thomas Tuchel en Josep Guardiola. “Guardiola staat nog steeds op de nummer één-positie. Hij innoveert nog steeds. Hij vindt nog steeds manieren om andere elite-coaches tot onderwerping te verleiden. Hij kan nog steeds de beste clubs van de wereld verstikken met de bal, waardoor men schaduwen moet achtervolgen. Hij is dodelijk, met of zonder spits, met of zonder Kevin De Bruyne, met of zonder natuurlijke vleugelverdedigers. Hij kan Ilkay Gündogan veranderen in een topversie van Frank Lampard.”

“Manchester City was vorig seizoen ronduit verbluffend. En dat team is misschien wel het beste van Pep tot nu toe. (...) Toen Mikel Arteta naar Arsenal vertrok, werd Juanma Lillo, een oude mentor van Pep, in de schoot geworpen. Hoewel het voor de Catalaan natuurlijk zou zijn geweest om na een seizoen van defensieve zwakte in een meer conservatieve vorm te vallen, was Lillo de duivel op Guardiola's schouder. Hij lijkt hem te hebben aangemoedigd om verder te gaan in zijn idealen, dieper in de filosofieën die hem hebben gemaakt tot de coach die hij nu is. Alle anderen proberen Guardiola in te halen. Het is niets nieuws. En het is precies de manier waarop hij het leuk blijft vinden.”