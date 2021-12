Jérémie Boga maakt winterse toptransfer van 24 miljoen euro

Zaterdag, 25 december 2021 om 23:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:24

Jérémie Boga krijgt alsnog zijn gewenste transfer naar Atalanta, zo meldt Sky Italia. De nummer vier van de Serie A heeft overeenstemming bereikt met Sassuolo over de winterse komst van de 24-jarige linksbuiten, die afgelopen zomer nog onhaalbaar bleek. Atalanta betaalt minimaal 22 miljoen euro, een bedrag dat nog met 2 miljoen euro kan oplopen.

Boga komt zondag aan in Bergamo en zal dan medisch gekeurd worden, om daarna zijn contract te ondertekenen. Met de komst van de Frans-Ivoriaanse aanvaller komt een langgekoesterde wens van Gian Piero Gasperini uit. De trainer van Atalanta drong afgelopen zomer al aan op de komst van de vleugelspits, maar la Dea kwam er toen niet uit met Sassuolo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Atalanta kan Boga niet direct inzetten, want de buitenspeler vertrekt begin januari met Ivoorkust naar de Afrika Cup. Mocht Boga met zijn land de finale bereiken, dan is hij pas vanaf 7 februari beschikbaar voor Atalanta. De club heeft veel vertrouwen in de vleugelspits, die de duurste aankoop uit de historie wordt. Dat record staat nu op naam van Luis Muriel, voor wie in 2019 21,2 miljoen euro aan Sevilla werd betaald.

Boga werd geboren in Marseille en werd op twaalfjarige leeftijd opgepikt door Chelsea. De rechtsbenige linkerspits werd door the Blues later uitgeleend aan Stade Rennes, Granada en Birmingham City en zou uiteindelijk maar één officiële wedstrijd in het eerste van Chelsea spelen. In 2018 betaalde Sassuolo tien miljoen euro aan de Londenaren voor Boga, die in Italië zijn draai vond. In totaal speelde hij 102 officiële duels voor i Neroverdi, waarin hij 18 goals en 10 assists produceerde.