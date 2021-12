Xavi Simons kent verdienstelijk basisdebuut bij bescheiden Mbappé-show

Zondag, 19 december 2021 om 23:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:08

Paris Saint-Germain heeft zondagavond zonder al te veel problemen de volgende ronde van de Coupe de France bereikt. Op bezoek bij vijfdedivisionist Feignies-Aulnoye zorgden een dubbelslag van Kylian Mbappé en een doelpunt van Mauro Icardi voor een eenvoudige 0-3 zege. Xavi Simons stond voor het eerst in de basis bij een officiële wedstrijd van PSG en maakte de negentig minuten vol.

Naast de basisplaats van Simons begon Pochettino met opvallend veel grote namen aan het duel. Zo hadden onder meer Kylian Mbappé, Marco Verratti en Mauro Icardi 'gewoon' een basisplaats bij les Parisiens. Ook Sergio Ramos mocht weer eens bij de eerste elf beginnen. Icardi dacht na dertien minuten spelen zijn club op voorsprong te zetten, maar de treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Twee minuten later was het alsnog raak. Mbappé werd neergehaald door Ibrahima Diedhiou en benutte de daaropvolgende strafschop zelf: 0-1. Halverwege de eerste helft verprutste Icardi een geweldige kans op de 0-2. Na een feilloos uitgespeelde aanval schoot de Argentijn voor open doel tegen de paal.

Icardi baalde zichtbaar en kreeg niet veel later de kans om zijn vertrouwen te herstellen.

Mbappé verdiende voor de tweede keer die wedstrijd een penalty; Gary Marigard was ditmaal de veroorzaker. Mbappé gunde het leer aan Icardi, die keeper Yann Le Meur op het verkeerde been zette en feilloos binnenschoot voor de 0-2. Even voor rust had Mbappé nog de 0-3 op zijn schoen, maar de goalgetter bewaarde zijn kruit voor later. Zes minuten na de thee was het namelijk weer raak. Simons stuurde Colin Dagba weg, die Mbappé een niet te missen kans bood: 0-3.

De Parijzenaren wisten de buit binnen en hielden zich in het restant van de wedstrijd in. Pochettino zag nog gelegenheid om Edouard Michut, El Chadaille Bitshiabu en hun debuut in het eerste elftal te gunnen. Met de invallers kwam PSG echter niet meer tot een vierde doelpunt. De huidig koploper van de Ligue 1 bekert met de zege eenvoudig door naar de zestiende finales en blijft in de race om alle prijzen.