Aboutaleb woest over rellende Feyenoord-supporters: ‘Dat slaat alles’

Zondag, 19 december 2021 om 22:10 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:10

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft woedend gereageerd op het supportersgeweld voorafgaand aan De Klassieker van zondag. Aanhangers van Feyenoord verzamelden zich rond De Kuip en muntten het op de spelersbus van Ajax, waarop de politie moest ingrijpen. De relschoppers sloegen terug door onder meer met zwaar vuurwerk naar de agenten gooien; geweld wat door Aboutaleb streng wordt veroordeeld.

Aboutaleb zegt in het Algemeen Dagblad 'ongelooflijk boos' te zijn. "En met mij vele Rotterdammers. Het geweld en het vuurwerk buiten de Kuip slaat werkelijk alles. Zo moedig je je club niet aan. Je zet de stad en de club wederom in negatief daglicht." In totaal werden er 64 arrestaties verricht door de politie, waarvan de meesten wegens bezit van zwaar, illegaal vuurwerk. Ook werd een enkeling opgepakt vanwege openlijke geweldpleging.

De Ajax-bus zet de supporters van Feyenoord op het verkeerde been! ??#veronicainside #feyaja pic.twitter.com/vUjnJxhP2c — Veronica Inside (@veronicainside) December 19, 2021

De supporters in Rotterdam werden gewelddadig bij aankomst van de spelersbussen. De bus van Ajax kwam via de achteringang binnen: een truc die was opgezet door de politie. Zodra de supporters dit doorhadden, snelden die over de parkeerplaats richting de bus. Het voertuig werd bekogeld met vuurwerk en rookbommen, waarop de Mobiele Eenheid moest ingrijpen. Daarna moesten de agenten het zelf ontgelden.

Uiteindelijk dropen de relschoppers pas af na de inzet van een waterkanon. De groep supporters veroorzaakte vervolgens nog overlast in de wijk rondom De Kuip, waarna de rust rondom het stadion wederkeerde. Het weinig aantrekkelijke duel dat volgde werd met 0-2 door Ajax gewonnen, door een eigen doelpunt van Marcos Senesi en een rake strafschop van Dusan Tadic.