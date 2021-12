Doodsbedreigingen richting Steven Berghuis rondom De Klassieker

Zondag, 19 december 2021 om 18:51

Rondom de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax zijn doodsbedreigingen geuit richting Steven Berghuis. Op sociale media gaan spandoeken rond met teksten waarin wordt gedreigd met geweld tegen de aanvaller, die in de zomer transfereerde van Feyenoord naar Ajax.

Op een van de foto's die rondgaat, is een groep gemaskerde personen te zien. Sommige van hen brengen de Hitlergroet, terwijl ze spandoeken tonen met 'Berghuis in een massagraf' en 'Berghuis op de trein kankerjudas'. Op andere foto's zijn teksten als 'Berghuis dood' te zien en wordt de suggestie gewekt dat hij onder vuur wordt genomen door een geweer.

Berghuis sprak na de wedstrijd over de vijandige reacties op zijn transfer. Het was voor de aanvaller niet makkelijk om te zwijgen terwijl aanhangers van Feyenoord walgelijke spandoeken toonden en muurschilderingen maakten in de afgelopen maanden. "Dat is best wel lastig. Uiteindelijk maak je de keuze om daarboven te staan. Het begon al toen ik in de belangstelling van Ajax stond. Het werd enorm opgeklopt."

Hij neemt echter niet alle boze Feyenoorders veel kwalijk. "Zij worden ook heel erg beïnvloed door de berichtgeving. Natuurlijk nemen ze de transfer mij niet in dank af, maar vervolgens klopt het enorm op. Natuurlijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, maar ik kan het ze ook niet echt kwalijk nemen. Je leest zoveel wat ook helemaal niet waar is. Dan houd je soms je hart vast, maar ik was enorm dankbaar voor de begeleiding van de politie", doelt hij op de rit met de spelersbus richting het stadion.