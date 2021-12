Sevilla blijft razendknap in buurt van Real Madrid na mokerslag aan Atlético

Zaterdag, 18 december 2021 om 23:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:21

Sevilla heeft zaterdagavond een belangrijke zege in LaLiga geboekt op Atlético Madrid. Ivan Rakitic zette het elftal van trainer Julen Lopetegui met een wereldtreffer al vroeg op voorsprong, waarna Felipe los Colchones langszij kwamen. Vlak voor tijd bracht Lucas Ocampos Sevilla met een bevrijdende treffer in extase: 2-1. Door de overwinning komen los Rojiblancos op 37 punten uit 17 duels, waarmee de achterstand op koploper Real Madrid nog vijf punten bedraagt. Atlético kan de titel na de derde nederlaag op rij wel vergeten: de achterstand op Real is inmiddels dertien punten.

Sevilla, met Karim Rekik in de basis, begon in het Ramón Sánchez Pizjuán uitstekend aan de wedstrijd. Rakitic bewees zijn waarde door op aangeven van de Nederlandse linksback vanaf een meter of twintig de bal op hoge snelheid achter een kansloze Jan Oblak te schieten: 1-0. De thuisploeg oogde in de twintig minuten feller en hongeriger dan Atlético. Mede door het winnen van de vele duels dwong de ploeg van trainer Lopetegui een handvol kansen af. Naarmate de eerste helft vorderde, kwamen de bezoekers meer in de wedstrijd.

Dicht bij doel van Sevilla kwam Atlético alleen nog niet. Thomas Lemar dwong doelman Yassine Bounou daarentegen wel tot een uiterste redding met een afstandsschot. In de daaropvolgende corner kwamen de bezoekers langszij, toen Felipe een corner van Lemar hard kon binnenkoppen: 1-1. De ploeg kwam na rust ook sterk uit de kleedkamer. Yannick Carrasco kreeg direct een goede mogelijkheid, maar zag zijn schot vanuit kansrijke positie geblokt worden door Diego Carlos. Aan de andere kant liet Rakitic zich nogmaals gelden. Ditmaal schoot hij vanaf de rand van het strafschopgebied echter hard in het zijnet.

Ook in de tweede helft golfde het spel weer op en neer, maar in tegenstelling tot het eerste bedrijf leverde het nu niet meteen uitgespeelde kansen op. Atlético stichtte opnieuw het grootste gevaar uit een hoekschop, toen Hermoso bij de eerste paal verlengde. Thomas Delaney toonde zich alert door de bal vlak voor de doellijn weg te werken. De ploeg van trainer Diego Simeone drong in de slotfase meer aan en was nog dicht bij de overwinning via de ingevallen João Félix, die zijn doelpoging ternauwernood zag worden geblokt. Het vermakelijke duel leek af te stevenen op een gelijkspel, maar leverde vlak voor tijd alsnog een winnaar op. Delaney kopte een corner op de lat, waarna Ocampos de rebound hard tegen de touwen schoot: 2-1.

