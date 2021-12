Brobbey, Lammers en Boëtius balen in de Bundesliga; Becker juicht

Zaterdag, 18 december 2021 om 17:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:00

RB Leipzig blijft wisselvallig presteren in de Bundesliga. Het team van Domenico Tedesco ging zaterdag in eigen huis onderuit tegen Arminia Bielefeld en is op een negende plaats in de Duitse competitie terug te vinden. Eintracht Frankfurt zette tegelijkertijd de goede serie van de voorbije weken voort en is naar een vijfde stek opgeklommen. TSG Hoffenheim kon ternauwernood een thuisnederlaag tegen Borussia Mönchengladbach afwenden en is voorlopig de nummer vier van Duitsland.

RB Leipzig - Arminia Bielefeld 0-2

De thuisploeg had in de eerste 45 minuten veel balbezit, maar wist daar maar weinig mee te doen. Dat had ook te maken met het feit dat Arminia Bielefeld zeer goed verdedigde. In aanvallend opzicht kon het team van Frank Kramer echter niets uitrichten. In de tweede helft sloeg Arminia echter tweemaal toe. Janni Serra benutte na nog geen uur spelen een rebound en een raak schot van Masaya Okugawa in de linkerhoek betekende de 0-2. De tweede treffer viel nota bene enkele minuten na een rode kaart voor Fabian Klos na een forse overtreding op Willi Orban. Brian Brobbey deed de laatste minuten mee; Solomon Bonnah bleef negentig minuten

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 1-1

De ploeg van Sebastian Hoeness was in het eerste half uur duidelijk de betere en oogde ook gevaarlijker, maar het scorebord kwam pas in beweging toen de bezoekers zich meer lieten gelden. Een corner werd ongelukkig door Munas Dabbur verlengd, waarna Breel Embolo van dichtbij kon scoren: 0-1. Een overwinning zat er echter niet in voor die Fohlen: in de extra tijd tekende Kevin Akpoguma voor de 1-1. Een hard gelag voor Borussia, dat hoe dan ook een reeks van vier nederlagen op rij beëindigde. Bij Hoffenheim kwamen Joshua Brenet en Melayro Bogarde niet in actie.

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 1-0

Na een onderhoudende openingsfase nam de thuisploeg van Oliver Glasner meer het initiatief en verscheen na 35 minuten de verdiende 1-0 op het scorebord. Na een uitbraak via Rafael Santos Borré schoof Jesper Lindström de bal in het lege doel. Dat doelpunt was uiteindelijk ook goed voor de zesde overwinning in de laatste zeven competitieduels. Sam Lammers bleef negentig minuten op de bank. Bij de bezoekers deed Jean-Paul Boëtius de tweede helft mee; Jeremiah St. Juste ontbrak door blessureleed.

VfL Bochum - 1. FC Union Berlin 0-1

Het aantal hoogtepunten in de eerste helft was op een hand te tellen. Een rake dropkick van Max Kruse na zestien minuten spelen brak de ban: 0-1. Union Berlin, met Sheraldo Becker in de basis, deed in het restant van de eerste helft niet veel moeite om de voorsprong uit te breiden, terwijl de thuisploeg geen moment indruk maakte. De voltreffer van Kruse bleek doorslaggevend. Becker werd na ruim een uur spelen naar de kant gehaald.

SpVgg Greuther Fürth - FC Augsburg 0-0

De eerste 45 minuten waren allesbehalve een spektakelstuk. De thuisploeg, met Jetro Willems in de basis en zonder de geblesseerden Justin Hoogma en Nick Viergever, begon goed, maar de bezoekers namen de controle over de wedstrijd over naarmate de eerste helft vorderde. Echt gevaarlijk werd het team van aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw echter niet. Het kelderduel was in de tweede helft wat aantrekkelijker, met meer tempo en gevaarlijke momenten aan de kant van de bezoekers. Een doelpunt zat er echter niet in.