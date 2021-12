Weghorst zal vannacht nog weleens wakker schieten na duel met Bayern

Vrijdag, 17 december 2021 om 22:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:36

Bayern München heeft VfL Wolfsburg vrijdagavond dieper in zijn crisis gestort. De ploeg van Julian Nagelsmann rekende overtuigend en geheel probleemloos af met de Nedersaksen: 4-0. Toch had er voor Wolfsburg wellicht meer ingezeten, als Wout Weghorst bij een 1-0 stand beter om was gesprongen met twee grote mogelijkheden die de spits kreeg. Bayern heeft met een duel meer gespeeld negen punten meer dan achtervolger Borussia Dortmund, terwijl Wolfsburg na vijf (!) nederlagen op rij twaalfde staat.

De wedstrijd ontvouwde zich voor Wolfsburg volgens het slechtst mogelijke scenario. De bezoekers hoopten natuurlijk om de koploper lang op 0-0 te houden, maar moesten al in de zevende minuut de bal uit het eigen doel halen. Serge Gnabry vuurde van grote afstand op de handschoenen van Koen Casteels, waarna Thomas Müller een niet te missen intikker kreeg: 1-0. Weghorst had eigenlijk direct de 1-1 moeten maken, maar de Oranje-spits stuitte van zeven meter op Manuel Neuer.

In het restant van de eerste helft was Bayern weliswaar veel sterker, toch slaagde de thuisploeg er steeds net niet in een echt grote kans uit te spelen. Met name Leroy Sané was met zijn dribbels een plaag voor de defensie van die Wölfe, maar zijn voorzetten kwamen tweemaal net niet aan. Aan de overzijde kreeg Weghorst de bal aan het eind van de eerste helft opnieuw in kansrijke positie voor de voeten. De centrumaanvaller produceerde van tien meter echter een rollertje.

Na rust was er geen houden meer aan voor Wolfsburg. Na een klein uur spelen kopte Dayot Upamecano binnen uit een voorzetje van Müller: 2-0. Twee minuten later volgde de 3-0 via Sané, die de bal op de rand van het strafschopgebied even naar links legde om hem vervolgens heerlijk in de verre hoek te krullen. Dat ook Robert Lewandowski in de slotfase zijn zo gewenste doelpunt kreeg had de topschutter te danken aan Jamal Musiala, die de bal met het hoofd panklaar neerlegde voor hem: 4-0. Lewa maakte het zelf ook artistiek af met een half vliegende volley.