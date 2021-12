Alfred Schreuder bedankt voor functie als hoofdtrainer van topclub

Vrijdag, 17 december 2021 om 21:21 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:24

Alfred Schreuder heeft de aanbieding van FC Basel voorlopig naast zich neergelegd, zo schrijft Kicker. De momenteel werkloze trainer was bij de Zwitsers in beeld om huidig coach Patrick Rahmen te vervangen, die zwaar onder vuur ligt bij zijn club. Schreuder heeft naar verluidt twee gesprekken gehad met Basel, waarop hij vanwege onbekende redenen besloot de stekker uit de onderhandelingen te trekken.

Basel, de twintigvoudig kampioen van Zwitserland, staat nu op de tweede plaats in de Super League, op vijf punten achterstand van koploper FC Zürich. De club werd in de achtste finale van het bekertoernooi verrassenderwijs uitgeschakeld door derdedivisionist Étoile Carouge (1-0 nederlaag) en won slechts een van de laatste zes competitieduels. In Groep H van de Conference League presteerde Basel wel goed, door veertien punten te pakken en bovenaan te eindigen.

Basel zou overwegen om Rahmen ondanks zijn doorlopende contract te ontslaan. De club werd recent overgenomen door oud-voetballer David Degen, die eigen mensen wil neerzetten op sleutelposities binnen de club. Hij is een voormalig international van Zwitserland met een Zwitserse vader en Nederlandse moeder. Schreuder was vanaf medio 2020 werkzaam als assistent van Ronald Koeman bij Barcelona, maar zijn dienstverband werd beëindigd op 1 november, een paar dagen na het ontslag van Koeman.

Schreuder was in het seizoen 2013/14 op papier assistent-trainer van FC Twente, maar werkte in de praktijk als hoofdtrainer met Michel Jansen als rechterhand. Een seizoen later stond hij officieel voor het eerst op eigen benen en werd hij tiende met de club. Schreuder werd na drie nederlagen en een gelijkspel in de eerste vier wedstrijden van het seizoen 2015/16 ontslagen. Vervolgens werkte hij als assistent bij TSG Hoffenheim en Ajax, alvorens in het seizoen 2019/20 Julian Nagelsmann op te volgen als hoofdtrainer van Hoffenheim. Schreuder stapte in juni 2020 op als gevolg van een meningsverschil over de te volgen koers en werd daarna assistent van Koeman.