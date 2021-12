Baden Frederiksen grote held van Vitesse met twee wereldgoals

Woensdag, 15 december 2021 om 19:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:18

Vitesse heeft zich ten koste van Sparta Rotterdam geplaatst voor de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Thomas Letsch werkte een 0-1 achterstand, door een fout van Riechedly Bazoer, weg en zegevierde uiteindelijk met 2-1. Nikolai Baden Frederiksen was met twee fabelachtige doelpunten de grote held aan Arnhemse zijde. RKC Waalwijk, dat ook om 18.00 uur begon aan de tweede ronde in het bekertoernooi, kende op Friese bodem weinig moeite met de amateurs van Harkemase Boys: 0-5.

Vitesse - Sparta Rotterdam 2-1

In een bekerwedstrijd met de nodige gele kaarten kende Vitesse niet de gewenste start. Na ruim een halfuur spelen in Arnhem trok Bazoer Vito van Crooij onderuit in het strafschopgebied, waardoor arbiter Rob Dieperink geen andere keus had dan de bal op de stip te leggen. Van Crooij ging zelf achter de bal staan en liet Vitesse-doelman Jeroen Houwen kansloos met een schuiver in de linkerbenedenhoek. Vitesse rechtte de rug en wist nog voor het rustsignaal op gelijk hoogte te komen in GelreDome. Coremans was volstrekt kansloos op een vrije trap van Baden Frederiksen in de 42ste minuut. De bal leek onderweg enigszins van richting te veranderen, al zat er geen speler van Sparta aan, waardoor de keeper van de Rotterdamse club niet bij machte was om een redding te verrichten.

Vitesse ging na rust op jacht naar de winnende treffer tegen de ploeg die het zaterdagavond treft in de Eredivisie. Het duurde echter enige tijd voordat het stugge Sparta zich gewonnen gaf. Loïs Openda en Maximilian Wittek gaven niet thuis in kansrijke positie in de tweede helft. De verlenging begon in de slotfase al te lonken, maar Baden Frederiksen had andere plannen. De aanvaller uit Denemarken was trefzeker met een schitterend balletje achter het standbeen langs, net buiten het strafschopgebied. De bal verdween via de binnenkant van de paal langs de kansloze Coremans in het doel. Sparta was na de mokerslag in de tachtigste minuut niet meer in staat om een verlenging af te dwingen, waardoor het bekertoernooi eindigt in de tweede ronde.

Harkemase Boys - RKC Waalwijk 0-5

In de slotfase van de eerste helft maakte RKC, dat een duidelijk overwicht had, dan eindelijk de openingstreffer. Waar zijn ploeggenoten nogal slordig waren in de afronding, daar brak Yassin Oukili eindelijk de ban in de 41ste minuut: 0-1. Nog voor het rustsignaal leken de bezoekers uit Waalwijk de bekerontmoeting in Harkema definitief naar zich toe te trekken. Finn Stokkers was trefzeker met een kopbal, waardoor RKC met een opgelucht gevoel aan de rust begon in Friesland.

Na ruim een uur spelen was alle spanning verdwenen in Harkema. Stokkers profiteerde van gestuntel in de defensie van de thuisspelende ploeg en de aanvaller tekende vervolgens beheerst voor de derde RKC-treffer. Daarmee was het verzet van Harkemase Boys definitief verdwenen. RKC speelde de bekerwedstrijd rustig uit en wist via Thierry Lutonda en Saïd Bakari nog tweemaal te scoren in de slotfase. De ploeg uit Waalwijk kan zich met de makkelijke overwinning op zak gaan voorbereiden op de thuiswedstrijd tegen koploper PSV van zaterdagavond.