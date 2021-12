Messi reageert emotioneel op afscheid Agüero: ‘Het doet me zoveel pijn’

Woensdag, 15 december 2021 om 17:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:53

Lionel Messi reageert in een statement op Instagram emotioneel op het afscheid van Sergio Agüero. Laatstgenoemde maakte woensdag via een speciaal belegde persconferentie bekend vanwege hartklachten te zullen stoppen als profvoetballer. De Argentijnen speelden al vanaf de jeugd samen bij het nationale elftal en raakten goed bevriend met elkaar. "Vriend, al het beste, ik hou heel veel van je en ik ga het missen om samen met jou op het veld te staan bij het nationale team!", schrijft Messi.

Agüero kwam afgelopen zomer mede naar Barcelona om met zijn goede vriend Messi ook op clubniveau samen te kunnen spelen. Zo ver kwam het niet, omdat Messi kort daarna naar Paris Saint-Germain verkaste. In het Argentijnse elftal speelden de twee vrienden al vanaf 2006 samen. Met Jong Argentinië wonnen Agüero en Messi in 2005 het EK Onder 21, dat destijds in Nederland werd gespeeld. Verder waren de twee aanvallers ook samen te bewonderen op de Olympische Spelen van 2008 in Beijing. Afgelopen zomer wisten Agüero en Messi eindelijk beslag te leggen op een prijs met het hoogste elftal van Argentinië, toen de Copa América werd binnengehaald.

"We hebben heel veel mooie momenten beleefd en zelfs de momenten die niet zo mooi waren, zorgden ervoor dat wij steeds meer naar elkaar toe trokken", is te lezen in het statement van Messi. "We werden steeds betere vrienden en dat blijven we ook buiten het veld. De grote vreugde toen we nog zo kort geleden de Copa América wonnen, alles wat je bereikt hebt in Engeland. Het doet me zo veel pijn om te zien dat je moet stoppen met doen wat je het leukst vindt, door wat er met je gebeurd is."

"Ik weet wel zeker dat je gelukkig blijft, omdat jij een persoon bent die geluk overbrengt. Degenen onder ons die van je houden, zullen altijd aan je zijde blijven." De ster van Paris Saint-Germain wenst zijn goede vriend tenslotte het allerbeste. "Een nieuwe fase in je leven begint en ik ben ervan overtuigd dat je die gaat leven met een glimlach, zoals je dat altijd doet."