André Onana en Victor Jensen in de basis bij totaal gewijzigd Ajax

Woensdag, 15 december 2021 om 17:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:13

André Onana neemt woensdagavond plaats onder de lat bij Ajax, zo meldt De Telegraaf. De doelman krijgt in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker tegen Barendrecht de voorkeur van Erik ten Hag, die vrijwel het hele elftal omgooit. Zo begint Victor Jensen aan zijn derde optreden in het eerste van Ajax. De wedstrijd begint om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Lisandro Martínez is de enige speler uit de vaste basiself die ook woensdagavond aantreedt. Verder krijgen Devyne Rensch en Nicolás Tagliafico de kans op de backposities, terwijl Perr Schuurs zich centraal achterin naast Martínez mag bewijzen. Met Jensen en Kenneth Taylor heeft Ajax ook twee andere controleurs, terwijl Davy Klaassen op de plek staat waar normaliter Steven Berghuis te bewonderen is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook voorin kiest Ten Hag voor drie andere namen. David Neres en Mohamed Daramy zijn de vleugelspitsen, terwijl Danilo in de spits de voorkeur geniet boven Sébastien Haller. Ajax lijkt zich te willen sparen voor de Klassieker van komende zondag op bezoek bij Feyenoord. De Rotterdammers spelen woensdagavond zelf een bekerduel met FC Twente.

Opstelling Ajax: Onana; Rensch, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Jensen, Klaassen, Taylor; Neres, Danilo en Daramy.