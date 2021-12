Naci Ünüvar: ‘Ik heb de vergelijking vaak gehoord en voorbij zien komen’

Vrijdag, 17 december 2021 om 23:30 • Chris Meijer • Laatste update: 17:43

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Naci Ünüvar, die bezig is aan een uitstekend seizoen met Jong Ajax.

Door Chris Meijer

De wedstrijd tussen De Graafschap en Jong Ajax was 41 minuten oud toen een afgemeten crosspass van Kian Fitz-Jim recht op Naci Ünüvar afkwam. De achttienjarige aanvaller deed vanaf de zijlijn een paar passen naar voren en plaatste zijn rechtervoet achter zijn standbeen. De bal viel na een subtiele aanraking perfect voor zijn voeten terug. Het is een hoogstandje dat naadloos past bij een speler die dit seizoen in zeventien competitiewedstrijden al betrokken was bij zestien doelpunten. “Ik ben sowieso een speler die het in zich heeft om dat soort dingen te doen”, reageert Ünüvar als hij geconfronteerd wordt met het moment op De Vijverberg. “Als ik zoiets doe bij een stand van 1-0 of 1-1, speel ik met vertrouwen. Dat zit op dit moment wel goed. Ik heb nooit echt gehad dat ik geen vertrouwen had, snap je?”

Het artikel gaat verder onder de video Drietal debutanten tegen Barendrecht: 'Butterflies' | AJAX | Meer videos

Zijn reputatie is Ünüvar razendsnel vooruitgesneld. Al jaren gonst zijn naam in Amsterdam, en ver daarbuiten. Niet voor niets scandeerde een nagenoeg volle Johan Cruijff ArenA tijdens de bekerwedstrijd tussen Ajax en Spakenburg (7-0) zijn naam, iedere keer dat hij op of rond het veld een glimp van zichzelf liet zien. Pas 16 jaar en 223 dagen was Ünüvar toen hij in januari 2020 voor het eerst bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht zat, debuteerde én scoorde. Bescheiden als hij is, vroeg hij Klaas-Jan Huntelaar of hij de strafschop mocht nemen toen hij na 86 minuten werd gevloerd binnen de zestien. De ruim twee keer oudere spits knikte, gaf de bal af en zag Ünüvar de doelman de verkeerde kant op sturen. “Mijn debuut heb ik in de pocket, ja. Dat was geweldig, zoiets vergeet ik nooit meer in mijn leven”, vertelt Ünüvar met een glimlach. “Als je dat allemaal terugkijkt, smaakt dat naar meer.”

De jongste debutanten in de clubgeschiedenis van Ajax.

Sindsdien heeft Ünüvar echter geduld moeten opbrengen. Kort na zijn debuut in het eerste elftal kwam het voetbal door de uitbraak van de coronapandemie stil te liggen, net in een periode waarin hij als zestienjarige een basisplaats bij Jong Ajax had veroverd en in zijn eigen woorden belangrijk was in de Keuken Kampioen Divisie. “Vorig seizoen heb ik tot de winterstop een vervelende periode gehad”, erkent Ünüvar. “Ja, dat is denk wel het lastigste jaar in mijn carrière geweest. Je wilt graag voetballen, maar ik heb ervan geleerd. Daardoor zie je wat je ervoor moet doen en dat je er extra energie in moet stoppen, omdat het niet vanzelf gaat. Tot dat moment ging het voor mij misschien wel vanzelf. Dus dan is het niet fijn om dat mee te maken.”

Het werd een periode van ‘leren en investeren’. In samenspraak met toenmalig trainer Mitchell van der Gaag werd een plan gemaakt om in fysiek opzicht stappen te maken. Het betekende dat hij in de eerste helft van vorig seizoen niet altijd een basisplaats had bij Jong Ajax en een stuk vaker in het krachthonk te vinden was. “Als ik er nu op terugkijk, was het ook leerzaam. Ik vind dat ik daar sterk ben uitgekomen.” Wat betreft Ünüvar staat er nu een dikke, vette streep onder wat hij vorig jaar heeft doorgemaakt. Liever praat hij over dit seizoen, waarin hij de vruchten plukt van de offers die hij heeft gebracht. “Ja, dat is zeker zo. Het besef en de mindset zijn nu ook gewoon heel anders, dat is verbeterd. Vorig seizoen heb ik na de winterstop al een aantal goede wedstrijden gespeeld en ben ik met goals belangrijk geweest voor het team. Dat heb ik doorgetrokken naar dit seizoen en daar ben ik tevreden mee.”

Ünüvar beleefde aanvankelijk ‘geen lekkere start’ van het seizoen, nadat hij wegens ziekte het trainingskamp met het eerste elftal in De Lutte moest verlaten, met coronavirus kampte en zijn opa overleed. “Ik ben heel blij met de steun die ik heb gehad van de trainers, mijn familie en vrienden. Daardoor heb ik me goed herpakt.” Ünüvar was daarna haast nauwelijks te stoppen en beleeft met al negen doelpunten en zeven assists tot dusver veruit zijn beste seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Hoogtepunt van zijn eerste seizoenshelft was een assist tijdens de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven, waarin hij met een hakje tussen drie tegenstanders door de vrijstaande Victor Jensen vond. “Thank you for the inspiration, Ajax”, tweette Ünüvar na die assist met een verwijzing naar een video van Ajax met een compilatie van hakjes uit de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund.

“Ik zit lekker in mijn vel, het team draait super goed en mijn statistieken zijn prima. Het gaat dit seizoen echt lekker. Ik ben zeker tevreden. Maar”, voegt hij direct toe. “er is altijd nog ruimte voor verbetering. Met de kansen die ik heb gehad, had ik nog meer doelpunten kunnen hebben. Ik kan nog wat meer rust voor het doel houden en wil in het spel nog bepalender worden. Ook zodat ik in de eindfase wat meer rust kan vinden om af te werken. Mijn rendement moet hoger, als ik kritisch naar mezelf kijk.” Ünüvar is zelf misschien wel het meest kritisch op zijn prestaties. “Ja, maar dat heb ik vanuit huis wel meegekregen. Mijn vader, broer en management drukken me ook wel op het hart om altijd kritisch te blijven en niet te snel tevreden te zijn. Ik ben blij dat ik dat in me heb.”

De statistieken van Naci Ünüvar namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Met John Heitinga heeft Ünüvar dit seizoen bij Jong Ajax een trainer gekregen die hij al kende vanuit de Onder 19. “Ik heb een goede band met de trainer. We hebben samengewerkt in de Onder 19, daar haalde hij me al op hele jonge leeftijd bij.” Hij bewaart echter ook goede herinneringen aan de samenwerking met Van der Gaag, die sinds afgelopen zomer assistent-trainer bij het eerste elftal van Ajax is. “Van der Gaag heeft me ook enorm geholpen in mijn moeilijke periode. Met hem heb ik veel gezeten, we hebben samen een plan gemaakt om te investeren. Ze hebben beide een enorm grote bijdrage gehad aan het proces. Het moment dat je niet speelt of niet kan laten zien wat je wil, is sowieso lastig voor een speler. Daar heeft Mitchell goed bij geholpen.”

Inmiddels heeft Ünüvar al ruim vijftig wedstrijden achter zijn naam staan in de Keuken Kampioen Divisie. “Ik heb het pas dit seizoen écht laten zien, vind ik. Eigenlijk heb ik niet echt moeite gehad met de intensiteit, maar ik merkte wel dat na een minuut of 75 de tank leeg raakte. In dat opzicht merk je nu wel een verschil, ik kan het negentig minuten volhouden en in de eindfase beslissend zijn. Dat is een belangrijk moment in een wedstrijd. Ik ben superfit en doe wat ik moet doen. Dat is het team helpen, belangrijk zijn en mezelf ontwikkelen”, verklaart de international van Oranje Onder-19. “Ik werk iedere dag super hard om in beeld te komen bij het eerste elftal. Ik moet het gewoon laten zien op de trainingen en in de wedstrijden, dan komen de kansen vanzelf.” De eerste kans volgde woensdagavond, toen hij voor het eerst sinds zijn debuut weer tot de wedstrijdselectie van de hoofdmacht behoorde en als invaller tegen Barendrecht (4-0 zege) zijn tweede wedstrijd in Ajax 1 speelde.

De concurrentie bij het eerste elftal van Ajax lijkt wel behoorlijk te zijn toegenomen ten opzichte van twee jaar geleden. Ünüvar haalt zijn schouders op. “Twee jaar geleden had je spelers als Hakim die er nog waren, hij was toen in bloedvorm.” Het lijkt geen toeval dat hij de naam van Ziyech noemt, want de twee hadden een speciale klik. Welcome Young King, schreef Ziyech onder de Instagram-post van Ünüvar over zijn eerste training bij de hoofdmacht van Ajax. En toen Ünüvar tijdens zijn debuut vanaf elf meter mocht aanleggen, plaatste Ziyech het doelpunt én zijn reactie op Instagram. Ünüvar gaf op zijn beurt eerder al dat hij Ziyech zelfs al als voorbeeld zag toen hij nog bij sc Heerenveen en later FC Twente speelde. De twee hebben op het veld misschien wel een vergelijkbare rol: op papier een buitenspeler, die met een vrije rol ook geregeld in de as uitkomt.

“Ik denk dat hij een fantastische speler is. Hij is niet voor niets zo beslissend bij Chelsea, bij Ajax heeft hij het ook geweldig gedaan. Als je tegen hem op kan kijken, is dat geweldig. Ik had een goede band met hem, dus dan trek je automatisch wat meer met elkaar op. We zijn niet echt hetzelfde type speler, maar ik heb de vergelijking vaak gehoord en voorbij zien komen.” Met Dusan Tadic, Mohammed Daramy, David Neres, Davy Klaassen, Steven Berghuis en Mohammed Kudus herbergt de selectie van Ajax nu wel veel spelers die op de favoriete posities van Ünüvar uit de voeten kunnen. “Er is altijd een hoog niveau geweest en dat laten ze dit seizoen zien. Ze hebben een grote selectie, doen het goed en er is veel concurrentie. Daarom moet ik iedere dag laten zien dat ik mijn kans wil afdwingen.”

De concurrentie mag dan misschien iets groter zijn, maar Ünüvar is naar eigen zeggen ook verder dan twee jaar geleden. “Ik ben nu veel completer als speler: veel fitter, slimmer. In alles ben ik wel een paar stappen verder”, zo vat hij zijn ontwikkeling na op de kop af twee jaar in de Keuken Kampioen Divisie samen. Langzaam maar zeker lijkt het moment te naderen dat Ünüvar de oversteek van De Toekomst naar de Johan Cruijff ArenA kan maken. Het moment waar hij van kleins af aan over gedroomd heeft en waarvoor hij altijd de verleidingen van Europese topclubs als Barcelona, Manchester United, Arsenal en Juventus weerstond. “Mijn droom om bij Ajax basisspeler te worden, verandert niet. Als kleine jongen ben ik altijd een Ajax-fan geweest.” Bij de gedachte aan een volle Johan Cruijff ArenA die weer zijn naam scandeert, kan Ünüvar een glimlach niet onderdrukken: “Dat zou mooi zijn, hè?”

Naam: Naci Ünüvar

Geboortedatum: 13 juni 2003

Club: (Jong) Ajax

Positie: aanvaller

Sterke punten: inzicht, techniek, passing