Ajax-tegenstander Otamendi op vreselijke wijze vastgebonden en overvallen

Maandag, 13 december 2021 om 19:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:53

Nicolás Otamendi is zondagavond op gewelddadige wijze thuis overvallen. De centrumverdediger van Benfica was net terug van de wedstrijd tegen Famalicão (1-4 winst), toen hij bij de voordeur door vier mannen werd aangevallen. Nog voordat hij zijn auto was uitgestapt, dwongen de overvallers Otamendi binnen te laten. De vrouw en twee kinderen van de Argentijn waren thuis. Benfica heeft het nieuws bevestigd via de officiële kanalen, en de club geeft tevens te kennen dat de familie fysiek ongedeerd is gebleven.

Mundo Deportivo treedt maandagavond met details naar buiten over de gewelddadige overval. De sportkrant meldt dat vier individuen de auto van de Argentijns international onderschepten, net toen hij op het punt stond zijn garage binnen te rijden. Daar bonden ze een riem om zijn nek en dwongen de overvallers hem met hen mee naar binnen te gaan, terwijl zijn vrouw en twee jonge kinderen binnen waren.

Het drietal zou direct in paniek zijn geraakt, maar uiteindelijk bleef de lichamelijke schade beperkt. De overvallers hebben geld en verschillende horloges uit de luxecollectie van Otamendi meegenomen, zonder het gezin aan te vallen. Het nieuws rond de overval wordt bevestigd door Benfica. "Benfica bevestigt dat zijn speler Nico Otamendi in de nacht het slachtoffer is geworden van een overval bij hem thuis. Met de speler en zijn familie gaat het goed, ondanks de enorme schrik die de situatie met zich meebrengt.”

Ook in Nederland werd men opgeschrikt door een overval. Eran Zahavi is opnieuw slachtoffer geworden van een inbraak, zo meldde RTL Boulevard zondagavond. Het gezin van de aanvaller van PSV kreeg eerder dit jaar ook al te maken met een gewapende overval, toen Zahavi zelf niet thuis was. Ditmaal was niemand van het gezin thuis tijdens de inbraak. De Amsterdamse politie bevestigt desgevraagd dat het om dezelfde woning gaat in de wijk Buitenveldert.