Het zit eindelijk mee voor Besiktas: Michy Batshuayi zorgt voor verlossing

Zondag, 12 december 2021 om 18:55 • Dominic Mostert

Besiktas heeft zondag een zwaarbevochten en broodnodige overwinning geboekt. De regerend landskampioen speelde de eerste wedstrijd sinds het vertrek van trainer Sergen Yalçin en kwam tweemaal op achterstand, maar won met 4-2 van Kayserispor. Michy Batshuayi werd de matchwinner door het beslissende doelpunt te maken. Dankzij de eerste overwinning in zes wedstrijden klimt Besiktas naar de zevende plaats.

Besiktas snakte naar een overwinning. De De Zwarte Adelaars kregen de afgelopen maanden klap op klap te verwerken: van de laatste negen officiële wedstrijden werd er slechts een gewonnen. In de Champions League finishte de club op nul punten en deze week oordeelde de clubleiding dat een trainerswissel noodzakelijk was. Yalçin moest het veld ruimen, waardoor jeugdtrainer Önder Karaveli inmiddels aan het roer staat bij het eerste elftal. Voorafgaand aan de wedstrijd scandeerden supporters echter de naam van Yalçin. Bij Kayserispor zat de Nederlandse doelman Kayserispor Bilal Bayazit op de bank.

Besiktas maakte echter opnieuw geen indruk. De thuisploeg creëerde weinig serieuze kansen en kwam acht minuten voor de pauze op achterstand te staan. Mame Thiam kopte overtuigend raak in de rechterhoek, na een scherpe voorzet van Onur Bulut vanaf de flank. Vlak voor de pauze kwam de thuisploeg toch langszij. Na een wippertje van Serdar Saatci vanuit het middenveld dirigeerde Cyle Larin een kopbal met succes in de verre hoek. In de tweede helft bleef Besiktas desondanks onmachtig en twintig minuten voor tijd ging het mis voor de kwakkelende grootmacht.

Kayserispor counterde en na een indraaiende voorzet van Ibrahim Akdag vanaf de rechterflank zorgde Thiam met zijn uitgestoken been voor de 1-2. Logischerwijs opende Besiktas de jacht op de gelijkmaker. Er deed zich een opmerkelijk moment voor toen Miralem Pjanic een vrije trap nam van grote afstand: de bal zeilde over alles en iedereen en belandde tegen de paal. Niet veel later kwam Besiktas toch nog op 2-2: Batshuayi rondde van dichtbij af nadat hij werd bediend door Güven Yalcin. Na een gemiste kans van Kayserispor mocht Besiktas zelfs counteren voor de 3-2 en Batshuayi was opnieuw de gevierde man. In de zesde minuut van de blessuretijd leidde een volgende tegenaanval via Yalçin, na voorbereidend werk van Batshuayi, tot de 4-2.