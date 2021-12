Rensch heeft basisplaats tegen AZ; Ajax meldt reden van absentie Mazraoui

Zondag, 12 december 2021 om 15:17 • Chris Meijer • Laatste update: 16:33

Erik ten Hag heeft zijn opstelling voor de wedstrijd van Ajax tegen AZ bekendgemaakt. Devyne Rensch heeft een verrassende basisplaats bij de Amsterdammers en speelt in plaats van Noussair Mazraoui, die vanwege een blessure niet van de partij is. Dusan Tadic keert bij de Amsterdammers terug in de basiself, nadat hij afgelopen week in het duel met Sporting Portugal nog ontbrak met rugklachten. Zijn basisplaats gaat ten koste van David Neres. Er wordt om 16.45 uur afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax besloot de groepsfase van de Champions League afgelopen dinsdag met een 4-2 overwinning op Sporting. Ten Hag hield Timber (omdat hij op scherp stond) en Tadic (wegens rugklachten) voor dat duel buiten zijn basiself. “Tadic is een groot vraagteken. Hij heeft al rugklachten sinds de wedstrijd tegen Heracles Almelo (30 oktober, red.) op kunstgras”, zei Ten Hag op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Sporting.

Tadic keert nu dus weer terug in de basiself en vormt de voorste linie met Sébastien Haller en Antony. De basisplaats van Rensch is de grootste verrassing. Mazraoui speelde afgelopen dinsdag tegen Sporting nog 77 minuten, maar behoort nu helemaal niet tot de wedstrijdselectie. De verdediging voor doelman Remko Pasveer bestaat daardoor uit Rensch, Timber (die de plaats van Perr Schuurs weer overneemt), Lisandro Martínez en Daley Blind. Edson Álvarez, Ryan Gravenberch en Steven Berghuis spelen op het middenvelder, waardoor Davy Klaassen andermaal veroordeeld is tot de reservebank.

Ook AZ slaagde er afgelopen donderdag in om zijn laatste Europese groepsduel te winnen, daar het Deense Randers met 1-0 opzij werd gezet. Ten opzichte van dat duel heeft trainer Pascal Jansen ervoor gekozen om ten opzichte van dat duel Pantelis Hatzidiakos, Vangelis Pavlidis en Yukinari Sugawara terug te brengen in zijn basiself, wat ten koste gaat van Tijjani Reijnders, Sam Beukema en Albert Gudmundsson.

“Het Ajax van dit moment laat natuurlijk nationaal en internationaal geweldige dingen zien. Ze hebben bizar weinig tegengoals, maar ze hebben ook echt wel hun kwetsbare kant. Misschien zijn er mogelijkheden in de ruimtes die ze prijs geven”, zo blikte Jansen vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad vooruit op de ontmoeting met Ajax. “Op basis van de ranglijst is dit geen topwedstrijd maar op basis van de recente historie weer wel. We hebben goede resultaten kunnen halen in Amsterdam.”

Opstelling Ajax: Pasveer, Rensch, Timber, Martínez, Blind, Álvarez, Gravenberch, Berghuis, Antony, Haller en Tadic.

Opstelling AZ: Vindahl, Witry, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midstjö, De Wit, Clasie; Sugawara, Pavlidis en Karlsson.