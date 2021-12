Adrián Dalmau heeft veel pech in slotfase en speelt gelijk met FC Utrecht

Zaterdag, 11 december 2021 om 20:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:50

FC Utrecht en Go Ahead Eagles hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. In Utrecht was de ploeg van Pascal Jansen de betere, maar de bezoekers wisten tot het laatste fluitsignaal stand te houden: 0-0. De grootste kans was voor Adrián Dalmau, die in de slotfase op de kruising kopte. De Domstedelingen (27 punten) bezetten voorlopig nog de vierde plek in de Eredivisie, al komen nummer zes Vitesse (26) en nummer zeven FC Twente (25) zondag nog in actie.

Bij FC Utrecht ontbrak doelman Maarten Paes vanwege een lichte blessure. Zijn honneurs werden waargenomen door Eric Oelschlägel. Bij de club uit Deventer was Gerrit Nauber de opvallendste afwezige. De centrumverdediger meldde zich voorafgaand aan de ontmoeting in de Galgenwaard ziek en werd vervangen door Justin Bakker. In het eerste bedrijf was Utrecht de bovenliggende partij, maar men had de nodige moeite om een doorbraak te forceren in de vijfmansverdediging van Go Ahead.

De eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd was voor Simon Gustafson, die na een voorzet van Hidde ter Avest de bal verkeerd raakte en over schoot. Even later voorkwam doelman Warner Hahn een treffer van van de thuisploeg. Quinten Timber kreeg ruimte om uit te halen van afstand en voerde een uitstekend schot af, maar Hahn had een dito redding in huis. Go Ahead stond goed georganiseerd en deelde zelf enkele speldenprikjes uit voor rust, maar grote kansen kregen de bezoekers niet.

In het tweede bedrijf kreeg de uitploeg wel een goede mogelijkheid op de openingstreffer. De kans was voor Joris Kramer, die echter moest toezien hoe Oelschlägel redding bracht. In het restant van de wedstrijd was met name Utrecht gevaarlijk, maar onder meer Bart Ramselaar en Ter Avest slaagden er meermaals niet in het doel te vinden. In de 82ste minuut ontsnapte Go Ahead wederom. Adrián Dalmau knikte van dichtbij op de kruising, waarna Mike van der Maarel uit de rebound recht in de handen van Hahn kopte. De ban werd niet meer gebroken.