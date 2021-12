Twee oliedomme gele kaarten in 31 seconden (!) leiden zege Man City in

Zaterdag, 11 december 2021 om 15:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 15:31

Manchester City heeft zaterdagmiddag een minimale zege geboekt in de Premier League. In eigen huis was de ploeg van trainer Josep Guardiola met 1-0 te sterk voor Wolverhampton Wanderers. The Citizens wisten in het eerste bedrijf geen doorbraak te vinden in de vijandige defensie, maar men werd op slag van rust in het zadel geholpen door Raúl Jiménez. De spits van the Wolves pakte twee gele kaarten binnen een minuut. De voorsprong van koploper City op achtervolger Liverpool liep op tot vier punten, al komst laatstgenoemde later op de middag nog in actie.

De thuisploeg domineerde gedurende de hele wedstrijd, maar zeker voor rust was het aantal goed uitgespeelde kansen schaars. De grootste mogelijkheid in de eerste helft was voor João Cancelo. De rechtsachter kwam op circa twintig meter van het vijandige doel in de gelegenheid om uit te halen, maar zijn schot ging rakelings over. Het eerste bedrijf leek, ondanks enkele speldenprikjes van onder meer Jack Grealish en Gabriel Jesus, als een nachtkaars uit te gaan. TOp slag van het rustsignaal zorgde Jiménez echter op bizarre wijze nog voor vuurwerk.

Twee keer geel binnen de minuut ?? Raul Jiménez wat doe je nou? ??#ZiggoSport #PremierLeague #MCIWOL pic.twitter.com/J0JTlQGtRQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 11, 2021

De extra tijd van de eerste helft was al aangebroken, toen de spits een gele prent kreeg wegens vasthouden. Op dat moment was er nog weinig aan de hand, maar Jiménez dacht slim te zijn door Rodri daarna in de weg te lopen bij het nemen van de vrije trap. De aanvaller deed dat binnen de toegestane afstand van 9,15 meter en kreeg direct zijn tweede gele kaart gepresenteerd van arbiter Jonathan Moss. Wolverhampton kwam zodoende binnen een tijdsbestek van 31 seconden plotseling met tien man te staan.

Ondanks het numerieke overwicht slaagde City er niet in om de tegenstander een grote nederlaag te bezorgen. Niet geheel onverwacht was de druk op het vijandige doel enorm, maar Wolverhampton hield stand tot de 66ste minuut. Een voorzet van Bernardo Silva belandde binnen het zestienmetergebied op de arm van João Moutinho. Het was voor Moss de aanleiding om de bal op de stip te leggen. Raheem Sterling nam zijn verantwoordelijkheid en schoot de penalty door het midden binnen. City bleef nadrukkelijk op zoek gaan naar een nieuwe treffer, maar die werd niet gevonden.