Valk maakte screenshots van gesprek over Berghuis: ‘Heb excuses aangeboden’

Donderdag, 9 december 2021 om 23:59

Sem Valk is blij met zijn debuut voor Feyenoord. De negentienjarige verdediger kwam donderdagavond in de Conference League-wedstrijd tegen Maccabi Haifa (2-1) tien minuten na de pauze binnen de lijnen als vervanger van Marcos Senesi. Vorig seizoen zat Valk al tweemaal bij de selectie en in de voorbereiding op het huidige seizoen kwam hij ook aan spelen toe. Deze week trainde hij mee bij het eerste elftal en Arne Slot kende hem ruime speeltijd toe.

"Het meetrainen is al fantastisch", vertelt Valk aan ESPN. "Het niveau op de trainingen is heel hoog en daar kun je veel van leren. Zeker van Gernot Trauner, zoals hij duels voert, verdedigende arbeid levert en aan de bal is. Mijn vader vertelt ook vaak over wat voor verdediger John de Wolf (assistent-trainer, red.) was. Ook van John kan ik hartstikke veel leren." Valk noemt zichzelf een verdediger 'die goed aan de bal is'. "Ik ben lang middenvelder geweest en heb in de laatste twee jaar heel veel gegroeid. Ik ben nu 1 meter 95 en ben daarom weer naar achteren geschoven."

"Vooral aan de bal ben ik goed; in het verdedigende kan ik veel leren. De duelkracht en het vooruit verdedigen zijn aandachtspunten", vervolgt Valk, die na de wedstrijd zijn telefoon pakte om contact met zijn ouders te zoeken. "Ik heb even heel snel mijn ouders een berichtje gestuurd. Mijn telefoon ontplofte wel redelijk. Ik heb gespeecht en gezegd dat ik de spelers en de trainers wil bedanken."

De telefoon van Valk was in de zomer een veelbesproken onderwerp op sociale media. De jongeling maakte een screenshot van een groepschat van Feyenoord, waarin spelers verbaasd reageerden op een vertrek van Steven Berghuis uit de chat. Op de achtergrondfoto van het WhatsApp-gesprek was Valk te zien, waardoor het vermoeden bestond dat hij de screenshots had gemaakt. Dat bevestigt de verdediger nu zelf. "Dat is iets wat vorig seizoen is gebeurd en ik graag achter me wil laten. Ik heb er heel veel spijt van. Ik heb mijn excuses aangeboden aan de groep en die heeft het geaccepteerd. Hopelijk kunnen we nu goed door."