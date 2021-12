Sky Sports: Verrassende overstap naar Londen is een optie voor Wijnaldum

Woensdag, 8 december 2021 om 20:25 • Dominic Mostert

Georginio Wijnaldum laat Paris Saint-Germain volgende maand wellicht achter zich. De middenvelder is pas bezig aan zijn eerste seizoen in Parijs, maar staat volgens Sky Sports open voor een terugkeer naar de Premier League. Bovendien is PSG bereid om te luisteren naar aanbiedingen om Wijnaldum op huurbasis over te nemen, klinkt het. Arsenal wordt beschreven als 'een optie', al is niet duidelijk of er sprake is van concrete interesse.

Wijnaldum stond dinsdag nog negentig minuten op het veld tegen Club Brugge (4-1 zege) in de Champions League. Zaterdag bezorgde hij PSG in de Ligue 1 een punt met een doelpunt in de blessuretijd tegen RC Lens (1-1). In drie van de zes Champions League-wedstrijden had Wijnaldum een basisplek; in de Ligue 1 stond hij zeven keer aan de aftrap en mocht hij even zo vaak invallen. Begin vorige maand erkende Wijnaldum op een persconferentie nog dat hij aanpassingsproblemen kent.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wijnaldum moet knokken voor zijn plek, terwijl hij in het Liverpool van Jürgen Klopp een onbetwiste basisklant was. "De speelstijl is anders", vertelde hij desgevraagd over het verschil tussen beide ploegen. "Onze spelersgroep bij Liverpool was vijf jaar geleden al gevormd en had een eigen identiteit. Ik speelde met name in een defensieve rol, maar hier wordt vaker van positie gewisseld. Het is ons eerste seizoen samen. Ik moet me nog aanpassen en gewend raken." Wijnaldum merkt op dat er nog veel winst te boeken valt als het gaat om de afstemming met zijn ploeggenoten. "Het belangrijkste is om mijn ploeggenoten te leren kennen. Ik heb nooit eerder met ze gespeeld."

"We gebruiken de trainingen om elkaar te leren kennen", zei Wijnaldum begin vorige maand in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig (2-2), waarin hij tweemaal scoorde. "Het is voor mij een nieuwe start, alles is nieuw. De trainer wil ons een vrije rol geven in wedstrijden en wil dat we van posities wisselen. Daar moet ik aan wennen. Ik kom uit een ploeg met veel gewoontes. Ik moet leren hoe mijn ploeggenoten spelen en hoe ze denken." De 31-jarige middenvelder kwam in de zomer transfervrij over van Liverpool. Hij tekende een contract tot medio 2024 in het Parc des Princes.