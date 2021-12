Kranten loven ‘belangrijke gids’ en ‘Romario-achtige’ bewegingen bij Ajax

Woensdag, 8 december 2021 om 07:31

De Nederlandse ochtendkranten zijn daags na de 4-2 overwinning van Ajax op Sporting Portugal uitermate positief over de rol van Sébastien Haller en Antony tijdens het duel. Haller nam tegen de regerend kampioen van Portugal zijn tiende doelpunt in de groepsfase voor zijn rekening, een mijlpaal die alleen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Robert Lewandowski eerder wisten neer te zetten in de eerste ronde van het toernooi.

Ajax wist tegelijkertijd alle zes de groepswedstrijden in de Champions League te winnen, iets wat nog nooit een Nederlandse club was gelukt. “De belangrijkste gids in de fraaie reeks is Sébastien Haller, die in de lege Johan Cruijff Arena zelf ook een mijlpaal bereikte”, schrijft Het Parool. “Haller voltooide het kunststukje al vroeg in de wedstrijd tegen Sporting. In de achtste minuut benutte hij een penalty. Dat was zijn tiende goal in de Champions League en daarmee scoort hij vaker in dat toernooi dan in de eredivisie, waarin hij tot nog toe negen keer doel trof.”

“De kaarten in Groep C waren al geschud, fans ontbraken in de Johan Cruijff ArenA, maar toch vond Ajax uitdagingen in diverse records om ook het laatste duel gas te geven tegen Sporting Portugal”, concludeert De Telegraaf, dat het tweede doelpunt van het duel van Antony de mooiste van de avond vond. “Antony nam de mooiste voor zijn rekening door onderweg twee Portugezen met Romario-achtige schijntrappen het bos in te sturen.”

Het Algemeen Dagblad bestempelt Ajax na de groepsfase als een ‘dark horse’ voor het vervolg van het toernooi. “De stuntploeg beschikt, afgaande op de poulefase, over de aangename eigenschap om de intensiteit moeiteloos op te kunnen vijzelen zodra de weerstand toeneemt, zoals dat in 2019 ook het geval was. Graaf je je in, dan is Ajax met vlot combinatiespel in staat gaten in de muur te slaan. Kruip je uit je schulp, dan loop je het risico dat je je snijdt in de snelle aanvalsmachine.”

De krant ziet echter ook een duidelijk verschil met 2019, toen Ajax in de halve finale van de Champions League uitgeschakeld werd door Tottenham Hotspur. “Drie jaar geleden werd immers minder rekening gehouden met Ajax. Na deze indrukwekkende serie, en zeker met de stunts van drie jaar geleden in het achterhoofd, kan bij tegenstanders van onderschatting geen sprake zijn”, stelt het Algemeen Dagblad. Ook de Volkskrant trekt een parallel met het Champions League-seizoen van 2018/19.

“Opnieuw heeft Ten Hag een team geformeerd met voetballend vernuft, creativiteit en beweging. De sterren van toen, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Hakim Ziyech, behoren tot het verleden. De uitblinkers van nu dragen de naam Antony, Steven Berghuis en Sébastien Haller”, zo luidt de conclusie. Trouw noemt trainer Erik ten Hag en directeur voetbalzaken Marc Overmars de architecten van dit Ajax.

“Het succes van Ajax valt op in ­Europa”, schrijft Trouw. “Ook dinsdagavond werkte het aan dat prestige, in een potje waarin alleen eer, records en premies op het spel stonden. In de tweede helft swingde Ajax bij vlagen. Dat had ook veel te maken met het veredelde B-team van Sporting Clube de Lissabon. Ajax miste veel kansen, maar won uiteindelijk met 4-2. Het was de zesde winst op rij in de poulefase, wat geen Nederlandse club eerder deed in dit elitetoernooi. Doelsaldo: 20-5. ­Sébastien Haller scoorde in alle zes duels, zijn totaal staat nu op tien.”