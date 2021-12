Erik ten Hag plaatst Steven Berghuis in hiërarchie achter vier spelers

Dinsdag, 7 december 2021 om 21:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:05

Ajax speelt woensdagavond voor het eerst sinds 2018 een Europese wedstrijd zonder Dusan Tadic. De aanvoerder kampt met lichte rugklachten, waardoor andere spelers de leidersrol op zich moet nemen. Erik ten Hag verwacht dat niet direct van Steven Berghuis, die vorig jaar bij Feyenoord wel aanvoerder was. "Nog niet, omdat bij ons de hiërarchie wat anders in elkaar zit. Tadic, Daley Blind, Davy Klaassen en Nicolás Tagliafico, dat zijn toch wel de voortrekkers bij ons", aldus Ten Hag tegenover Ziggo Sport.

Het gemis van Tadic zal voelbaar zijn. "We hebben meer leiders, maar hij is wel de onbetwiste leider", zegt Ten Hag. "Maar anderen moeten opstaan en we hebben genoeg leiders. Van Daley Blind bijvoorbeeld verwacht ik dat zeker. En Berghuis was vorig seizoen bij Feyenoord natuurlijk al de aanvoerder, dat zegt zeker wel wat. Hij heeft zeker die ervaring. Hij is er nog maar kort bij, maar dat is eigenlijk alweer een behoorlijke tijd vanaf de zomer. Hij heeft zijn rol daarin bij Ajax gevonden."

Ten Hag wijzigt zijn ploeg slechts op twee plekken: Perr Schuurs en David Neres komen in de ploeg voor Jurriën Timber en Tadic. "Ik wil gewoon in het ritme blijven", verklaart de coach. "Wij spelen pas over vijf dagen weer. Dan is het lekker om in dat ritme te blijven, dat vinden de spelers ook fijn." Ten Hag bevestigt dat Timber niet speelt omdat de verdediger op scherp staat. Bovendien heeft Timber lichte klachten.

Tagliafico werd woensdag opnieuw teleurgesteld. "Ik wil het elftal zoveel mogelijk intact houden", verklaart Ten Hag. Ik ben ook zeker benieuwd hoe we het gaan doen tegen Sporting, wat ik een heel goed team vind. Die kunnen echt een heel hoog niveau halen. Als je dan heel veel wijzigingen gaat doorvoeren, dan gaat dat ten koste van automatismen. Aan de andere kant wil je zoveel mogelijk spelers aan het werk zien, maar je moet toch ergens voor kiezen."

Woensdagavond werd bekend dat Marc Overmars zijn contract bij Ajax gaat verlengen tot medio 2026. “Ik denk een goede zaak voor Ajax”, reageert Ten Hag. "Ajax is met iets moois bezig en Marc speelt daar een hele belangrijke rol in. Zijn belangrijkste rol zit hem in het samenstellen van de selectie, in nauwe samenwerking met het scoutingsteam en met mij en daarnaast is hij een heel belangrijk klankbord voor mij."