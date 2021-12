Noa Lang krijgt complimenten voor actie in minuut 72: ‘Niets is minder waar’

Dinsdag, 7 december 2021 om 20:50 • Dominic Mostert

Club Brugge verloor dinsdagavond met 4-1 van Paris Saint-Germain, maar Noa Lang speelde volgens Ronald de Boer een uitstekende wedstrijd. De aanvaller was betrokken bij diverse dreigende momenten van de bezoekers en leverde de assist bij het enige doelpunt van Club. "Ik moet zeggen: ik heb echt genoten van Noa Lang", reageert De Boer na de wedstrijd in de studio van Ziggo Sport.

"Hij speelde echt een puike partij", concludeert de analist. "Hij heeft zijn voeten weer laten spreken. Hij gaf de assist, maar dat was niet het enige. Hij was bij veel creativiteit betrokken." Met name in de tweede helft, toen Club uit de schulp kroop, was Lang een plaag voor de Parijse verdediging. "Hij was vaak de aangever en de initiatiefnemer. Het is een heel jonge jongen, maar hij steekt er ook in deze wedstrijd met kop en schouders bovenuit. Zijn passes waren vaak precies op maat. Hij kan met een venijnig schot in één keer uithalen. Hij bewaart de rust, kan even versnellen."

De eretreffer voor Club Brugge ??

Op aangeven van Noa Lang schiet Mats Rits de 3-1 binnen ??#ZiggoSport #UCL #PARBRU pic.twitter.com/BUJGoWC8y7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 7, 2021

De Boer licht ook een moment uit in minuut 72, bij een 3-1 achterstand. Lang sprintte terug tot aan zijn eigen strafschopgebied om Achraf Hakimi van de bal te zetten na een dieptepass van Lionel Messi. “Je kunt ook denken: je staat 3-1 achter, dus ik blijf lekker voorin zodat ik vrij sta als we de bal veroveren. Niets is minder waar", aldus De Boer, die hoopt dat Lang het vermogen heeft om richting de wereldtop te gaan. "Nou, hij heeft de wapens. Als je zijn balcontrole ziet, hij maakt goals, geeft assists. Dus in potentie zit hier een hele goede voetballer in, maar dit is maar het begin."

De Boer waakt voor te hoge verwachtingen. Lang is immers pas 22 jaar. "We hebben ook heel veel jongens gezien die ook dit lieten zien, en dan uiteindelijk stokt het. Ik hoop het bij hem niet. Hij heeft het wel", merkt de analist op. "Dan komt het op mentaliteit aan en op een beetje geluk dat je geen blessures krijgt. Hier schuilt een hele goede voetballer in, die voor het Nederlands elftal voor mooie dingen kan zorgen."