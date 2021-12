The Times: In acht wedstrijden valt besluit over huurvoorstel van Ajax

Tottenham Hotspur neemt acht wedstrijden de tijd om te beslissen over de nabije toekomst van Steven Bergwijn, zo meldt The Times. De gerenommeerde Britse krant herhaalt het nieuws van De Telegraaf dat Ajax in januari in de markt komt om de 24-jarige vleugelspits te huren.

Antonio Conte, de nieuwe trainer van Tottenham, deed in zes wedstrijden in totaal slechts vijftien minuten een beroep op Bergwijn. De Italiaan geeft de voorkeur aan de rechterkant van de aanval aan Lucas Moura, die zondag tegen Norwich City (3-0 winst) imponeerde met een fenomenaal openingsdoelpunt. Voor Bergwijn was slechts een invalbeurt van elf minuten op de plek van de Braziliaan weggelegd.

Tottenham heeft een enorm druk programma en speelt tot en met 1 januari liefst acht wedstrijden. Die periode wil de clubleiding gebruiken om een beslissing over Bergwijn te nemen, zo klinkt het in Engeland. Komt de Oranje-international ook komende maand nauwelijks in actie, dan zullen the Spurs meedenken met een tijdelijk vertrek. In dat geval wordt de poging van Ajax om Bergwijn binnen te halen dus kansrijk.

Conte zei vorige week dat Bergwijn mogelijk een kans krijgt om als spits te spelen. De manager heeft achter Harry Kane namelijk geen stand-in op de nummer negenpositie. “Ik denk dat Kane deze maand ook zo nu en dan rust nodig heeft. Steven zou dan een goede optie zijn om zijn taken over te nemen”, zo tekende de London Evening Standard op uit de mond van Conte. “In het verleden heb ik ook Heung-Min Son weleens in de spits zien spelen. Eerlijk gezegd zie ik hem liever als aanvallende middenvelder, de positie waarop hij nu speelt. Steven werkt hard en we proberen hem klaar te stomen voor de spitspositie. Steven vormt een goede optie voor de dag dat ik Harry rust wil geven.”