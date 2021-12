Kluivert, Stengs en Rosario vernederd; ‘beloonde’ Boadu ziet vervanger scoren

Zondag, 5 december 2021 om 19:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:15

OGC Nice heeft zondagavond in eigen huis een kansloze nederlaag geleden tegen Strasbourg. Justin Kluivert, Calvin Stengs en Pablo Rosario verloren met 0-3 van de huidige nummer zes van de Ligue 1. Nice blijft door de nederlaag vierde staan, terwijl Strasbourg opklimt naar de zesde plek. Eerder op de dag boekte Myron Boadu met AS Monaco wel een 4-0 overwinning op FC Metz, waardoor Monaco zesde staat.

OGC Nice - RC Strasbourg 0-3

Nice, met Kluivert, Stengs en Rosario in de basis, bleek niet bij machte om in aanvallend opzicht een vuist te maken. In de eerste twintig minuten was het alleen Strasbourg dat de klok sloeg. Walter Benítez moest eerst handelend optreden op een schot van Ibrahima Sissoko en vervolgens werd er een goede kans verprutst door Habib Diallo. De voorsprong van de bezoekers was uiteindelijk meer dan verdiend.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een vlot lopende aanval werd Ludovic Ajorque door Sissoko de diepte ingestuurd. De spits werkte de bal al glijdend langs de uitgekomen doelman van Nice: 0-1. In de laatste tien minuten werd het duel op fraaie wijze door Strasbourg in het slot gegooid. Diallo stond in de baan van het schot van Jean-Ricner Bellegarde en verraste Benítez door de bal achter zijn standbeen binnen te werken: 0-2. De eindstand werd vervolgens op 0-3 bepaald, toen Adrien Thomasson de doelman van Nice met een subtiel stiftje kansloos liet.

AS Monaco - FC Metz 4-0

De wedstrijd was slechts twee minuten oud, toen AS Monaco de ban al wist te breken. Op aangeven van Gelson Martins trof Soufiane Diop vanaf de rand van het zestienmetergebied doel: 1-0. Op slag van rust werd de marge door het elftal van trainer Niko Kovac verdubbeld. Scheidsrechter Bastien Dechepy kon niks anders dan de bal op de stip te leggen na een handsbal van Kiki Kouyate, waarna Kevin Volland doelman Alexandre Oukidja vanaf elf meter kansloos liet: 2-0.

Op aangeven van Diop voerde Martins in de tweede helft de score verder op. De vleugelspeler rondde met een schot in de linkerbenedenhoek af: 3-0. Boadu werd na een klein uur vervangen door Wissam Ben Yedder. Het slotakkoord was vlak voor tijd voor de ingevallen spits. Aleksandr Golovin trok de bal vanaf de achterlijn voor, waarna Ben Yedder eenvoudig kon binnenschuiven: 4-0. Na de wedstrijd verdedigde trainer Niko Kovac evenwel zijn besluit om Boadu te laten starten. "Alle spelers zijn gelijk, al is Ben Yedder onze aanvoerder en een international. Maar Boadu heeft goed gespeeld en had zijn eerste doelpunt gemaakt (woensdag tegen Angers, red.). Als trainer moet je fair zijn. Het was een beloning naar Boadu toe", zei Kovac op de persconferentie.