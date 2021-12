Feyenoord komt met nieuws over plotselinge afwezigheid Trauner

Zondag, 5 december 2021 om 15:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:01

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt. Voor het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard in De Kuip voert de oefenmeester twee wijzigingen door ten opzichte van de wedstrijd tegen Heracles Almelo (2-1). Waar Gernot Trauner rechts in het centrum van de verdediging verwacht werd, staat Lutsharel Geertruida geposteerd. Trauner is in aanloop naar de wedstrijd geblesseerd geraakt, laat Feyenoord via de officiële kanalen weten. Op de rechtsbackpositie komt daardoor een basisplek vrij voor Marcus Pedersen. Voorin keert Jens Toornstra ten koste van Alireza Jahanbakhsh. De bal begint om 16.45 uur te rollen in Rotterdam.

In het gewonnen duel met de Heraclieden nam Ofir Marciano de honneurs waar voor de zieke Justin Bijlow. Ook tegen Fortuna staat de Israëliër onder de lat. De meest opvallende afwezige is Trauner, die in de basis verwacht werd maar vanwege een blessure plotseling toch niet inzetbaar was. Zodoende wordt de viermansdefensie ditmaal gevormd door Pedersen, Geertruida, Marcos Senesi en Tyrell Malacia.

{/embed_ Op het middenveld heeft Slot geen verrassingen in petto. Net als afgelopen woensdag start Fredrik Aursnes aan de rechterkant, terwijl Guus Til invulling geeft aan de nummer tienpositie. Links op het middenveld staat Orkun Kökçü. Voorin wijzigt Slot zijn ploeg alleen op de rechtsbuitenpositie. Jahanbakhsh verliest zijn basisplek aan aanvoerder Toornstra. De aanvalslinie wordt gecompleteerd door Bryan Linssen in de spits en Luis Sinisterra als linksbuiten.Marciano; Pedersen, Geertruida, Senesi, Malacia; Aursnes, Til Kökcü; Toornstra, Linssen, SinisterraVan Osch; Tirpan, Pinto, Lonwijk, Cox; Ferati, Tekie Rienstra; Noslin, Flemming, Seuntjens