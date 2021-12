Dost tilt seizoenstotaal naar zeven en mag hopen op basisplek tegen PSG

Zaterdag, 4 december 2021 om 22:39 • Mart Oude Nijeweeme

Club Brugge heeft zaterdagavond de derde overwinning in een week tijd geboekt. De ploeg van Philippe Clement was na een knotsgekke eerste helft met 3-2 te sterk voor promovendus RFC Seraing. Bas Dost, die voor het eerst sinds 19 november in de basis mocht starten, nam twee treffers voor zijn rekening en bracht zijn seizoenstotaal daarmee op zeven. Door de zege klimt Brugge, dat dinsdag op bezoek gaat bij Paris Saint-Germain in de Champions League, naar de tweede plek met 33 punten uit 17 duels.

Bij Brugge lijkt de crisissfeer te hebben plaatsgemaakt voor licht optimisme, nadat de ploeg afgelopen week zowel in de competitie als in de beker wist te winnen van KRC Genk. Bovendien is Brugge de enige ploeg in België die nog ongeslagen is in eigen huis in competitieverband. Clement koos tegen Seraing onder meer voor Dost en gunde Cisse Sandra zijn eerste basisplek in de competitie. Ook Noa Lang en Ruud Vormer verschenen aan de aftrap. Het eerste moment van opwinding volgde na een kwartier, toen Dost een voorzet van Vormer ineens uit de draai nam. Zijn poging ging over het doel bij Guillaume Dietsch.

Een minuut later ging de bal op de stip. Antoine Bernier beging een overtreding op Vormer op het moment dat de middenvelder wilde uithalen, waarna scheidsrechter Alexandre Boucaut de bal op elf meter legde. Dost wist zich wel raad met het buitenkansje en stuurde Dietsch de verkeerde hoek in. Ook Lang liet zich zien in het eerste kwart van de wedstrijd. De buitenspeler glipte halverwege de eerste helft langs twee tegenstanders, maar zag zijn inzet in het zijnet eindigen. Toen hij na een half uur wederom langs zijn directe tegenstander glipte, bood hij de niet te missen kans aan Dost, die zijn zevende van het seizoen maakte en het aantal assists van Lang op acht bracht.

Seraing kwam er in het eerste bedrijf slechts mondjesmaat aan te pas. De enige keer dat de bezoekers echt gevaarlijk werden lag Simon Mignolet in de weg. Georges Mikautadze stormde alleen op het doel af, maar was ongelukkig in de afronding. Op slag van rust was de goalie van Brugge wel geklopt, toen hij werd omspeeld door Ablie Jallow, die optimaal profiteerde van een schitterende dieptepass van Youssef Maziz met buitenkant rechts. Daarmee was het nog niet gedaan in de eerste helft, daar Sandra zijn basisdebuut opluisterde met zijn eerste treffer in het shirt van Blauw-Zwart. De middenvelder rondde beheerst af op aangeven van Charles De Ketelaere: 3-1.

Het slotakkoord in het eerste bedrijf kwam op naam van Dario Del Fabro, die ongehinderd kon afronden met het hoofd na een vrije trap van Maziz. In de tweede helft ging de doelpuntenstorm liggen. Brugge oogde kwetsbaar op de flanken, maar zag hoe de bezoekers niet bij machte waren om een gelijkmaker te forceren. Vormer ging na ruim een uur spelen naar de kant, waarna De Ketelaere en Dost opgelegde kansen op de 4-2 misten. Een treffer van Lang werd afgekeurd wegens buitenspel. Dinsdag mag de ploeg van Clement Europese overwintering zien veilig te stellen, als in Parijs de sterrenploeg van Mauricio Pochettino de tegenstander is.