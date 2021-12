Hoofdrolspelers van toen hopen op tegengoals voor Ajax: ‘Ik schrik er wel van’

Donderdag, 2 december 2021 om 08:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:22

Met slechts twee tegendoelpunten in de eerste veertien Eredivisie-duels ligt Ajax goed op koers om een vijftig jaar oud record van FC Twente uit de boeken te verdedigen. De club uit Enschede is met slechts 13 tegengoals, en 23 clean sheets, in 1971/72 nog altijd recordhouder van de Nederlandse competitie. Hoofdrolspelers van toen gaan er niet van uit dat Ajax het huidige moyenne doortrekt. Dat zou immers betekenen dat het team van Erik ten Hag de huidige voetbaljaargang met maar vijf of zes tegendoelpunten in competitieverband afsluit.

Ajax kreeg tot dusver dit seizoen alleen doelpunten van Robin Pröpper (1-1 tegen FC Twente) en Django Warmerdam (1-0 verlies tegen FC Utrecht) om de oren. Kick van der Vall weet dat het record van FC Twente kan sneuvelen, maar denkt niet dat Ajax de huidige lijn kan doortrekken. “Het seizoen is lang. Er zijn nog 20 wedstrijden te spelen. 34 wedstrijden is veel, hoor. Nu is het hosanna, maar het kan ook zo omslaan”, verzekert de voormalig middenvelder in het Algemeen Dagblad. “Ajax is ook nog actief in de Champions League. Vorm, fitheid, een zwaar programma; je weet nooit wat er gebeurt."

Ajax mikt donderdagavond tegen Willem II op alweer de dertiende clean sheet van het seizoen. René van de Kerkhof, oud-aanvaller van Twente, wijst er eveneens op dat Ajax nog weinig met blessures en schorsingen te maken gehad. “Dat krijg je in de loop van het seizoen altijd. Dat kunnen ze wel beter opvangen dan wij destijds. Je moet je voorstellen dat wij maximaal achttien man hadden. We werkten er bovendien naast. Ik werkte 's morgens bij een bouwbedrijf om dan 's middags te trainen.”

Dat neemt niet weg dat de solide defensie van Ajax indruk maakt op Van de Kerkhof. “Als ze niet scoren spelen ze gelijk. En verliezen doen ze bijna niet. Ze hebben het aardig op de rails.” Dat heeft volgens Van der Vall ermee te maken dat Ajax vaak met dezelfde vier achterin speelt: Noussair Mazraoui, Jurriën Timber, Lisandro Martínez en Daley Blind. In zijn tijd ging FC Twente ervan uit dat zo min mogelijk tegengoals een garantie zou zijn voor een overwinning. “Wij wisten destijds ook: als we scoren, winnen we waarschijnlijk ook. We stonden heel goed.”

Van der Vall vindt dat FC Twente te weinig credits voor die succesperiode heeft gehad. “Soms vertel ik dat wij in 1972 met dertien tegengoals eindigden. Dan staan ze je raar aan te kijken.” Hij hoopt dat het record van FC Twente standhoudt. “Ik vind het echt iets om trots op te zijn ook. En het is goed als er ook een record is dat niet op naam van Ajax, PSV of Feyenoord staat." Van de Kerkhof denkt dat Ajax in twintig wedstrijden nog wel 'vijftien, twintig goals' tegen krijgt. “Dus ik denk niet dat ons record sneuvelt.”