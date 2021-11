Kieft onder de indruk: ‘Met hem dient zich bij Feyenoord een fenomeen aan’

Zaterdag, 27 november 2021 om 06:55 • Daniel Cabot Kerkdijk

Wim Kieft geniet van de ontwikkeling die Sébastien Haller en Cyriel Dessers doormaken bij respectievelijk Ajax en Feyenoord. Haller is met negen treffers gedeeld topscorer van de Champions League en voert met evenveel goals ook de topscorersranglijst van de Eredivisie aan, terwijl Dessers na dertien duels al op zeven doelpunten staat. De aanvaller was goed voor enkele belangrijke goals van Feyenoord en bovendien als invaller.

Kieft omschrijft Haller en Dessers als ‘fenomenen’ in zijn column in De Telegraaf. “Over het fenomeen Haller: wat je ook van hem vindt, hij doet wat je van een Ajax-spits mag verwachten”, benadrukt de voormalig aanvaller van onder meer Ajax. “Hij staat in het strafschopgebied en dan is het wachten op de ballen die je erin kan lopen. Die komen er zonder twijfel en zie je dat hij heel vaak op de goede plaats staat. Dat mag je ook onder kwaliteit scharen.”

Kieft constateert dat de selectie van Ajax voor het niveau Champions League tekort komt, ook al werden de eerste vijf groepsduels gewonnen. Zo speelde de ploeg van Erik ten Hag afgelopen woensdag tegen Besiktas (1-2 winst) niet in zijn sterkste opstelling en verhuisde Dusan Tadic naar de punt van de aanval, terwijl Haller op de bank plaatsnam. Ajax was niet in staat om het niveau uit de voorgaande Europese duels te halen. “Haal je Tadic en Haller uit elkaar, dan verandert er een hoop. In tegenstelling tot Feyenoord (Dessers) en PSV (Carlos Vinicius) loopt er bij Ajax na het vertrek van Brian Brobbey en Lassine Traoré geen directe vervanger rond voor Haller.”

“Danilo deed het aardig bij FC Twente, maar komt tekort voor Ajax. In aanvallende zin kampt de ploeg derhalve met nogal wat beperkingen. Dat kan Ajax later in het toernooi opbreken tegen clubs als Manchester City, Bayern Munchen, Chelsea, Liverpool en Paris Saint-Germain.” Met Dessers dient zich bij Feyenoord 'ook een fenomeen aan', zo benadrukt Kieft. “Hij maakte twee geweldige goals, waarvan één opnieuw diep in blessuretijd”, wijst de voormalig Oranje-international naar het Conference League-duel van de Rotterdammers met Slavia Praag (2-2) afgelopen week. “Zoals hij wegdraaide bij z’n eerste doelpunt, dat kunnen niet veel spitsen, zeker niet met het postuur van Dessers.”

“Het zou me niet verbazen als hij bij die goal niet eens exact wist wat hij deed, maar dat het vanzelf ging, in een flow. Want hij zit ontegenzeggelijk in zo’n flow dat alles lukt. Dessers straalt ook uit dat hij bulkt van het zelfvertrouwen. In zo’n toestand verkeren, is geweldig en tegelijk iets onverklaarbaars”, weet Kieft als geen ander. “Voor zichzelf weet hij waarschijnlijk wel dat hij niet zo goed is als hij zich nu manifesteert en hoe hij nu presteert. Je wilt die flow zo lang mogelijk vasthouden. Daarom zal hij het niet eens erg vinden als hij volgende keer opnieuw op de bank moet beginnen en als invaller voor Bryan Linssen wordt gebracht. Je gaat het bij wijze van spreken grappig vinden omdat het iedere keer lukt. Als coach lijkt het me niet raadzaam om in deze situatie de bestaande hiërarchie overhoop te gooien.”