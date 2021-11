‘Onana is duidelijk de betere van de twee en dat weet Pasveer ook’

Vrijdag, 26 november 2021 om 08:42 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:45

Het ligt aan Remko Pasveer zelf of hij de eerste doelman van Ajax blijft, zo stelt Stanley Menzo. Volgens de oud-doelman van onder meer Ajax weet de huidige eerste keeper van de Amsterdamse club ook wel dat André Onana de betere van de twee is. Onana maakte woensdagavond in het Champions League-duel met Besiktas (1-2) zijn rentree onder de lat bij Ajax, maar Erik ten Hag blijft desondanks vasthouden aan Pasveer als eerste doelman.

“Het belangrijkste is dat Erik duidelijk is richting Pasveer en Onana. En voor zover ik van afstand kan beoordelen, is hij dat heel erg”, vertelt Menzo vrijdag in De Telegraaf. De voormalig Oranje-international vindt het niet meer dan logisch dat de Kameroener speeltijd kreeg in Istanbul. “Laat ik het afkloppen, maar stel je voor dat er morgen iets met Remko gebeurt, dan moet André er wel onmiddellijk staan.”

Menzo is sowieso gecharmeerd van Onana, die ‘alles heeft van een moderne keeper’. “Hij is een atleet, technisch en tactisch heel sterk en kan geweldig goed meevoetballen. Op de lijn is hij bijna niet te passeren en voor zijn goal heerst hij als een vorst.” Hij vindt Pasveer echter uitstekend keepen en wijst ook op diens leeftijd. “Dat is op 38-jarige leeftijd knap, want de druk is vele malen hoger dan bij zijn vorige clubs en de manier van spelen is anders. In plaats van tien ballen per helft krijgt hij er nu twee op doel. Na een moeizame start heeft hij zich geweldig herpakt.”

“Het is duidelijk dat Onana de betere van de twee is en dat weet Pasveer ook. Of dat tussen zijn oren gaat zitten, ligt aan Remko zelf én aan Erik ten Hag. Als trainer heeft Erik onomwonden aangegeven dat Remko zijn nummer één is. Nu moet hij er tegen bestand zijn dat één van de beste keepers van Europa in zijn nek hijgt. Maar daar ben je prof voor en een échte Ajax-keeper kan dat mentaal aan.”

Menzo vindt het een moeilijke, en ‘niet eerlijke’, vraag wie hij zou opstellen als hij trainer van Ajax zou zijn. De buitenwereld kent immers niet alle ins en outs rond de voormalige dopingschorsing en vastgelopen contractonderhandelingen van Onana. “Dat Onana de beste keeper is die bij Ajax onder contract staat, weten we allemaal. Ten Hag is degene die op basis van alle informatie de keuze maakt en hij opteert voor Pasveer. Gezien de nationale en Europese resultaten neemt hij heel veel goede beslissingen.”