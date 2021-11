Real Madrid bekert door en speelt op 7 december om groepswinst met Inter

Woensdag, 24 november 2021 om 22:49 • Dominic Mostert

Real Madrid heeft zich verzekerd van een plek in de achtste finale van de Champions League. De grootmacht uit LaLiga won woensdagavond met 0-3 van Sheriff Tiraspol en staat daardoor bovenaan in Groep D, met twaalf punten uit vijf duels. Real bekert samen met Internazionale door; omdat Inter tien punten heeft, staat over twee weken de groepswinst op het spel als beide topclubs elkaar treffen in het Santiago Bernabéu. Sheriff zal derde worden en instromen in de Europa League, terwijl Shakhtar Donetsk onderaan eindigt.

Real verloor eind september nog met 1-2 van Sheriff, maar de ploeg van trainer Carlo Ancelotti wilde duidelijk maken dat er sprake was van een incident. Na de eerste helft leidden de bezoekers al met 0-2. Het gevaar van Sheriff werd beperkt tot enkele kansloze schoten, terwijl Real toesloeg via David Alaba en Toni Kroos. De centrumverdediger opende na een halfuur de score uit een vrije trap. Alaba mocht vlak buiten het strafschopgebied aanleggen en zag zijn inzet hevig van richting veranderd worden door Cristiano, waardoor keeper Georgios Athanasiadis een antwoord schuldig moest blijven.

Op slag van rust verdubbelde Kroos de marge. Na een fraaie aanval vanaf de rechterflank, opgezet door Luka Modric, Rodrygo en Vinícius Júnior, haalde de middenvelder uit vanaf de rand van het strafschopgebied. Zijn zuivere schot resulteerde via de onderkant van de lat in een doelpunt; de doellijntechnologie wees uit dat de bal de lijn net had gepasseerd. Tien minuten na de pauze maakte Karim Benzema er 0-3 van. Nadat Ferland Mendy vanaf de linkerflank naar binnen trok en Benzema bediende aan de rand van het zestienmetergebied, vond de aanvaller direct de linkerhoek.

Dodelijke precisie ??

Tony Kroos krult de bal heerlijk binnen en er is doellijntechnologie nodig om te checken of de goal of de lijn is ??



De Duitser schiet Real vlak voor de rust op een 2-0 voorsprong ??#ZiggoSport #UCL #SHERMA pic.twitter.com/fNoFtq4112 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 24, 2021

Sheriff hoopte het aanwezige publiek nog een eretreffer te bieden. De thuisploeg werd meerdere keren gevaarlijk: Thibaut Courtois hield een schot van Adama Traoré uit de benedenhoek, zag Cristiano tegen de paal koppen en belette Keston Julien het scoren. Negen minuten voor tijd belandde de bal uit een vrije trap van Sheriff opnieuw in de handen van de keeper. In de slotfase werd Real nog enkele keren dreigend, maar een doelpunt bleef uit. Real won evenwel voor het eerst sinds het seizoen 2014/15 alle uitwedstrijden in de groepsfase van de Champions League.