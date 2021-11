Quincy Promes boekt met Spartak Moskou cruciale zege op Napoli

Woensdag, 24 november 2021 om 18:27 • Mart van Mourik

Spartak Moskou heeft woensdagavond een cruciale zege geboekt in de Europa League. In de Russische hoofdstad was de ploeg van trainer Rui Vitória met 2-1 te sterk voor Napoli. Dankzij de overwinning keerde de spanning volledig terug in Groep C, waarin de Moskovieten met zeven punten aan kop gaan. Napoli volgt voorlopig op de tweede plek met een gelijk puntenaantal, maar met een minder onderling resultaat. Donderdagavond treffen Leicester City (vijf punten) en Legia Warschau (zes punten) elkaar op Engelse bodem.

Quincy Promes kon rekenen op een basisplek aan de zijde van Spartak Moskou, terwijl Jorrit Hendrix vanwege een heupblessure nog altijd niet bij de selectie zat. Bij Napoli stond Dries Mertens, afgelopen weekend nog trefzeker in het uitduel met Internazionale (3-2), voor de derde keer dit seizoen aan de aftrap. De Russische formatie werd al in de derde speelminuut in het zadel geholpen. Stanislav Lobotka zette een onfortuinlijke tackle in op Promes, die naar de grond ging in het zestienmetergebied. Clément Turpin gaf Spartak een strafschop, die onberispelijk werd binnengeschoten door Aleksandr Sobolev.

Na een kwartier spelen kwam Napoli voor het eerst in het schouwspel voor. Doelman Aleksandr Selikhov pareerde een volley Eljif Elmas, die ook uit de rebound de stand niet wist te nivelleren. Na een klein half uur spelen verdubbelde Spartak de marge. Aan de rechterkant van het veld had Victor Moses een fraaie dribbel in huis, waarna hij een voorzet op maat bij Sobolev bezorgde. Laatstgenoemde tekende met een geplaatste kopbal de 2-0 en zijn tweede van de middag aan.

In het tweede bedrijf kwam het vrij onzichtbare Napoli bovendrijven. Een eerste waarschuwingsschot werd afgevuurd door Giovanni Di Lorenzo, die scoorde op aangeven van Andrea Petagna maar teruggefloten werd wegens buitenspel. De aansluitingstreffer viel in de 64ste minuut alsnog. Petagna bediende Elmas, die bij de tweede paal kon binnenknikken: 2-1. In het restant van de wedstrijd trachtten de Italianen de ban nog te breken, maar Spartak hield stand.