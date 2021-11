Cristiano Ronaldo komt op social media met reactie op ontslag van Solskjaer

Maandag, 22 november 2021 om 12:17

Cristiano Ronaldo heeft via social media gereageerd op het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer als manager van Manchester United. De Noor kreeg zondag zijn congé, nadat er een dag eerder met 4-1 verloren werd van Watford. Ook Bruno Fernandes, David de Gea, Harry Maguire en Victor Lindelöf hebben zich via social media tot Solskjaer gericht.

Ronaldo keerde deze zomer terug naar Manchester United en kreeg daar zijn Solskjaer als zijn trainer. De twee speelden tussen 2003 en 2007 samen voor the Red Devils. “Hij was mijn spits toen ik voor het eerst naar Old Trafford kwam en hij is mijn coach geweest sinds ik terug ben bij Manchester United”, schrijft de Portugese aanvaller op Instagram. "Maar bovenal, Ole is een uitstekend mens. Ik wens hem het beste in wat zijn leven ook voor hem in petto heeft. Veel geluk, mijn vriend! Je verdient het!”

Fernandes had zondag eveneens mooie woorden over voor de Noorse manager. “Zoals ik gisteren al zei: we hebben allemaal schuld aan de situatie waarin we nu zitten en gezien alles wat jij voor mij gedaan hebt, zal een bedankje nooit genoeg zijn”, liet de middenvelder weten. “Maar ik ben je erg dankbaar dat je in me gelooft en me de kans geeft om deze club te vertegenwoordigen. Ik wens jou en je familie het allerbeste!”

“Je hebt me aangetrokken voor de beste club ter wereld en gaf me de grootste eer in de voetballerij. Heel veel respect en ik ben je voor altijd dankbaar", schreef Maguire, de aanvoerder van Manchester United. Lindelöf plaatste op Instagram een post met woorden van gelijke strekking voor Solskjaer. “Niets dan respect voor deze man. Bedankt voor alles baas!” Ook David de Gea richtte zich tot de ontslagen manager. “Je hebt altijd alles gegeven en iedereen weet dat je een legende bent binnen Manchester United.”