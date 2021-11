Gary Neville geeft ontslagen Solskjaer keiharde trap na

Zondag, 21 november 2021 om 16:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:26

Daags na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer stromen de reacties binnen. Harry Maguire heeft de ontslagen manager via social media bedankt voor bewezen diensten, terwijl Gary Neville de Noor een trap na geeft. Voor de analist komt het besluit van de clubleiding van Manchester United niet als een verrassing, daar hij de ploeg van Solskjaer zaterdagmiddag voor de zoveelste keer af zag gaan op bezoek bij Watford (4-1). "Het leek wel alsof deze spelers nog nooit hadden samengespeeld", aldus Neville bij Sky Sports.

United was tegen Watford in de eerste helft in geen velden of wegen te bekennen. Onder aanvoering van de ingevallen Donny van de Beek werd gepoogd de 2-0 achterstand na rust om te buigen, maar daar slaagde United niet in. "Als een manager niet meer het maximale uit zijn spelers kan halen, en de resultaten zijn slecht, dan word je gewoon ontslagen", vertelt Neville bij de Britse omroep. "Niemand had dit zien aankomen toen Cristiano Ronaldo werd binnengehaald. Hoe is het mogelijk dat een ploeg die vorig jaar zoveel progressie heeft geboekt en als tweede eindigde opeens uit elkaar is gevallen? Het leek zaterdag wel alsof deze spelers nog nooit hadden samengespeeld."

Volgens Neville is het volkomen logisch dat Solskjaer nu het veld moet ruimen. United is in de Premier League terug te vinden op een teleurstellende zevende plek en is bovendien nog niet verzekerd van overwintering in de Champions League. "Ik denk dat hij enorm teleurgesteld zal zijn over het feit dat hij dit seizoen niet de juiste prestaties heeft kunnen brengen", gaat Neville verder. "Hij verwachtte er meer van, dat deden we allemaal. Watford heeft United zaterdag verscheurd en het verbaast me niet dat het is afgelopen. In het verleden boekte Ole steeds weer een resultaat dat hem uit het moeras trok, maar nu werden de resultaten slechter en slechter. En het spel ook."

Michael Carrick moet de periode overbruggen waarin er door United gezocht wordt naar een interim-manager, die tot het einde van het seizoen werkzaam moet zijn op Old Trafford. Carrick was al werkzaam bij Manchester United. Carrick, oud-middenvelder van onder meer Tottenham Hotspur en Manchester United, is sinds de zomer van 2018 als assistent actief op Old Trafford, aanvankelijk aan de zijde van José Mourinho en later naast Solskjaer. "Ole kan niet klagen. Hij heeft drie jaar gekregen en is gesteund op de transfermarkt. David Moyes werd al na acht maanden eruit getrapt", besluit Neville.