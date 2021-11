Twijfels over seizoen van Feyenoord: ‘Misschien worden zij wel verkocht’

Jan Everse betwijfelt of Feyenoord lang kan blijven meedoen om de landstitel. De Rotterdammers hebben nog een inhaalwedstrijd tegen Heracles Almelo tegoed en noteren voorlopig de minste verliespunten in de Eredivisie. Everse zegt in gesprek met de NOS dat Feyenoord in zijn ogen alleen kan blijven meedoen om het kampioenschap als de selectie compleet blijft.

“Als de spelers fit blijven en niet verkocht worden, zie ik ze best lang meedoen. Maar misschien worden Luis Sinisterra of Marcos Senesi wel verkocht. Dan wordt het een ander verhaal. Ze moeten niet drie, vier spelers kwijtraken met blessures, want ze hebben een smalle selectie en wat erachter zit is niet veel. Maar ze spelen met plezier. Dat miste ik de afgelopen jaren. En dan is veel mogelijk”, geeft Everse te kennen. De 67-jarige oefenmeester in ruste was als speler actief bij Feyenoord.

Everse is uitermate positief over het Feyenoord van Arne Slot, zijn voormalig pupil bij PEC Zwolle. “Ze zetten goed hoog druk en het positiespel ziet er ook een stuk beter uit dan de laatste jaren”, zegt de voormalig trainer van onder meer Sparta Rotterdam, PEC Zwolle en sc Heerenveen. “Feyenoord had behoefte aan een trainer in plaats van een coach. Ze hebben te veel coaches gehad, die alleen maar de poppetjes neerzetten. Een trainer is elke dag bezig met het inslijpen van automatismen. Dat kost veel energie, maar je krijgt er veel voor terug.”

“Ik had niet verwacht dat ze het zo goed zouden doen. Maar je ziet dat Ajax en PSV makkelijk punten verspelen. En bij Feyenoord zit het niet tegen op dit moment”, vervolgt Everse. Hij stelt dat Feyenoord ‘fit oogt’ en ‘agressief speelt’. “Ze zakken niet meer in tegen tegenstanders als RKC, zoals ze dat de afgelopen jaren deden. Dat was echt een topclub onwaardig.”