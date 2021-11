Liverpool maakt veel indruk en laat geen spaan heel van Arsenal

Zaterdag, 20 november 2021 om 20:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:44

Liverpool heeft zaterdagavond met grote overtuiging afgerekend met Arsenal. De manschappen van Jürgen Klopp speelden met name na het openingsdoelpunt in de dertigste minuut als een perfect geoliede machine. Uiteindelijk moest Arsenal vier tegentreffers incasseren: 4-0. Liverpool herovert de tweede plek in de Premier League, al kan Manchester City die zondag nog overnemen. Arsenal, dat hiervoor drie keer op rij had gewonnen, blijft steken op de vijfde plaats.

Bij het door blessures geplaagde Liverpool startte Virgil van Dijk als gebruikelijk centraal achterin naast Joël Matip. Konstantinos Tsimikas kwam als linksback in het elftal voor de geblesseerde Andy Robertson. Bij Arsenal keerde Thomas Partey terug van een liesblessure, hetgeen ten koste ging van een basisplaats voor Ainsley Maitland-Niles. De wedstrijd had op Anfield een half uur nodig om echt te ontbranden.

Heel koeltjes ?? Jota blijft ijzig kalm oog in oog met Ramsdale en zet Liverpool op een comfortabele 2-0 voorsprong#ZiggoSport #MotD #PremierLeague #LIVARS pic.twitter.com/U39iEPd35K — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 20, 2021

Het startschot daarvoor leek gegeven te worden door beide managers. Mikel Arteta kreeg het aan de zijlijn flink aan de stok met Jürgen Klopp, waarna de coaches met geel werden bestraft. De eerste echte kans was vlak daarvoor voor Liverpool. Thiago Alcántara stuitte met een volley op Aaron Ramsdale, waarna Sadio Mané de bal er al liggend net niet in kreeg. Ramsdale had vervolgens zijn handen vol en redde knap op een intikker van Mohamed Salah en een hard schot met links van Trent Alexander-Arnold.

Zes minuten voor rust moest de doelman van Arsenal een antwoord schuldig blijven op een kopbal van Mané, die scoorde uit een vrije trap van Alexander-Arnold: 1-0. Zeven minuten op weg in de tweede helft leidde Arsenal zelf de 2-0 in. Nuno Tavares speelde de bal uiterst risicovol naar het midden van zijn defensie, waar Diogo Jota onderschepte. De Portugees bleef ijzig kalm en kapte achter elkaar White en Ramsdale uit, om de bal daarna in het lege doel te schuiven.

Liverpool hield de druk op Arsenal hoog en joeg op meer doelpunten. Ramsdale hield de Londenaren enigszins op de been door Jota vlak voor zijn neus af te stoppen, maar bleef een kwartier voor tijd alsnog kansloos achter. Mané brak door over de linkerflank en legde breed op Salah, die simpel binnentikte: 3-0. Het werd nog erger voor Arsenal, toen Alexander-Arnold twee minuten later de achterlijn haalde. De voorzet van de rechtsback van Liverpool werd binnengelopen door Takumi Minamino, die pas één minuut op het veld stond: 4-0. In de slotfase maakte de negentienjarige Tyler Morton zijn debuut voor Liverpool.