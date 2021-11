Atalanta trekt ongeslagen reeks door in wedstrijd met zeven treffers

Zaterdag, 20 november 2021 om 16:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:57

Atalanta heeft zaterdagmiddag uitstekende zaken gedaan in de Serie A. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini boog tegen Spezia een 0-1 achterstand om in een 5-2 zege. Mario Pasalic had met twee treffers een belangrijk aandeel in de overwinning. Het is voor Atalanta de zesde wedstrijd op rij waarin niet verloren wordt (vier zeges, twee gelijke spelen). Aan de stand verandert niks. Atalanta blijft vierde met 25 punten uit 13 duels, terwijl Spezia is terug te vinden op de zestiende plek.

Atalanta beleeft een uitstekende eerste seizoensheft en slaagde er slechts twee keer eerder in om hetzelfde puntenaantal te bereiken na dertien duels in de Serie A. Met Marten de Roon en Teun Koopmeiners in de basis ging het tegen Spezia echter al vroeg in het duel mis. Doelman Juan Musso had op een inzet van Daniele Verde vanaf de rand van het strafschopgebied nog een prima redding in huis, maar kon niet voorkomen dat de bal via zijn vuisten en de lat voor de voeten kwam bij M'Bala Nzola, voor wie het een koud kunstje was om de bal vervolgens in te schieten: 0-1.

De thuisploeg nam het heft niet veel later weer in handen en kwam na ruim een kwartier spelen op gelijke hoogte. Pasalic werd bediend door Davide Zappacosta en liet Ivan Provedel kansloos. Laatstgenoemde geniet bij Spezia nog altijd de voorkeur boven Jeroen Zoet, die sinds begin oktober zijn plek onder de lat kwijt is. Vijf minuten voor rust kwam Atalanta voor de eerste keer op voorsprong, toen Duván Zapata mocht aanleggen vanaf elf meter na hands bij de bezoekers. De Colombiaan faalde in eerste instantie, maar mocht het kunstje over doen: 2-1. De marge werd voor rust nog naar twee getild. Pasalic had alle tijd en ruimte om de bal na een afgemeten pass van Zapata in de rechterhoek te plaatsen: 3-1.

In het tweede bedrijf nam de amusementswaarde aanzienlijk af en verzuimde Atalanta de score verder uit te bouwen. Pasalic schoot op de paal, terwijl aan de overkant Nzola aan de overkant op doelman Musso stuitte. Toen het duel langzaam doodbloedde, sloet Atalanta uit het niets nog tweemaal toe in de slotfase. Luis Muriel vond op aangeven van Pasalic de linkerhoek, waarna Ruslan Malinovskyi vijf minuten later voor de 5-1 tekende. Het slotakkoord kwam van de voet van Nzola, die in de blessuretijd voor zijn tweede van de middag tekende. Komende dinsdag speelt Atalantain Zwitserland de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Young Boys.