SC Heerenveen volgt man van 17 goals: ‘En we weten wat in zijn contract staat’

Vrijdag, 19 november 2021 om 14:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:20

SC Heerenveen volgt de verrichtingen van Thijs Dallinga met belangstelling, zo bevestigt technisch manager Ferry de Haan. De 21-jarige spits van Excelsior is dit seizoen de revelatie van de Keuken Kampioen Divisie en mag zich met zeventien doelpunten in vijftien duels topscorer van de competitie noemen. "We volgen hem met belangstelling, daar maak ik geen geheim van", aldus De Haan tegenover Voetbal International.

Heerenveen beschikt met Henk Veerman over slechts één pure centrumspits. Johnny Jansen was de voorbij weken niet geheel tevreden over de dertigjarige aanvaller en zette hem tweemaal achter elkaar op de bank. Veerman stond de laatste wedstrijd tegen NEC (1-1) weer negentig minuten op het veld, maar toch kijkt Heerenveen naar de mogelijkheden om een extra spits aan te trekken. "Dat is een belangrijke wens, daar hoeven we niet moeilijk over te doen", aldus De Haan. "Daar is ook nog budget voor."

Daarvoor is Dallinga nu dus nadrukkelijk in beeld. Saillant detail: De Haan was in mei van dit jaar mede verantwoordelijk voor de transfervrije komst van de 21-jarige spits naar Excelsior. Het was een van de laatste daden die De Haan verrichte als directeur van de Kralingers, alvorens hij per 1 juni in dienst trad bij Heerenveen. Bij de Friezen werd De Haan de opvolger van Gerry Hamstra, die op zijn beurt naar Ajax was vertrokken. "Ik weet natuurlijk wat er in zijn contract staat", zegt De Haan met een glimlach over Dallinga.

"Aan de andere kant: je moet niet overhaasten met het trekken van conclusies, hij speelt er nog geen half jaar", vult de technisch manager van Heerenveen aan. "Maar een speler die er na vijftien wedstrijden zeventien in heeft liggen is natuurlijk interessant." Excelsior nam Dallinga afgelopen zomer over van FC Groningen en legde de aanvaller tot medio 2023 vast, met de optie voor nog een jaar. Vrijdag werd Dallinga door Rob Jacobs nog aanbevolen bij Feyenoord. “Feyenoord moet hem deze zomer ophalen”, stelt de oud-trainer.