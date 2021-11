KKD-revelatie getipt bij Feyenoord: ‘Op alle fronten beter dan Bozeník’

Vrijdag, 19 november 2021 om 09:46 • Yanick Vos

Thijs Dallinga is dit seizoen op schot in de Keuken Kampioen Divisie. De 21-jarige spits van Excelsior mag zich met zeventien doelpunten de topscorer van de competitie noemen. Oud-aanvaller Harry van der Laan snapt niet dat FC Groningen de spits afgelopen zomer transfervrij heeft laten vertrekken. Hij denkt dat Dallinga het niveau van de Eredivisie aankan, terwijl Rob Jacobs van mening is dat Feyenoord een lijntje moet uitgooien naar de veel scorende aanvaller.

“Hoe kan FC Groningen die jongen afgelopen zomer nou zo makkelijk hebben laten gaan? Hij heeft snelheid, is technisch goed, heeft gevoel voor ruimte én is ook nog eens rustig in de afwerking”, aldus Van der Laan in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Het is echt geen blinde. Natuurlijk moet je er wel een beetje doorheen prikken, want het niveau in de eerste divisie is echt lachwekkend. Maar ondanks dat amateuristische verdedigen zie je gewoon meteen dat deze jongen enorm veel kwaliteiten heeft.” Groningen wilde Dallinga afgelopen zomer wel degelijk graag behouden, maar de speler wilde zelf graag vertrekken omdat hij bij Excelsior kon rekenen op meer speeltijd.

Volgens Van der Laan kan Dallinga het niveau van de Eredivisie aan. “Ook daar gaat hij zijn goals maken, want zelfs in de Eredivisie lopen ze achterin te kloten. Hij heeft al laten zien dat hij genoeg kwaliteiten heeft om dat af te straffen.” Dallinga ligt tot medio 2023 vast bij Excelsior. In de verbintenis is een optie opgenomen voor nog een seizoen. Jacobs verwacht dat de aanvaller tegen die tijd niet meer bij Excelsior speelt. Als het aan oud-trainer Jacobs ligt, maakt Dallinga een transfer binnen Rotterdam. “Feyenoord moet hem deze zomer ophalen”, stelt hij.

Jacobs wijst naar Robert Bozeník, de Slowaakse spits die Feyenoord vorig jaar voor vier miljoen euro in huis haalde. De 21-jarige aanvaller wist de hoge verwachtingen in De Kuip niet waar te maken en is dit seizoen verhuurd aan Fortuna Düsseldorf. “Bozeník mag niet eens de veters van Dallinga vastmaken, hij is echt op alle fronten beter. Natuurlijk kun je zeggen: hij doet het nu in de Keuken Kampioen Divisie, maar ik ben ervan overtuigd dat hij een schot in de roos zou zijn voor Feyenoord. Die Dallinga is gewoon een lust voor het oog.”