Messi wint miljoenenstemming met ongekend klein verschil van grote rivaal

Woensdag, 17 november 2021 om 17:12 • Laatste update: 17:15

Lionel Messi en Alexia Putellas hebben beslag gelegd op de GOAL50-awards voor beste voetballer en beste voetbalster van het jaar. In een zenuwslopende nek-aan-nekrace wist Messi het met slechts 24 (!) stemmen verschil te winnen van Cristiano Ronaldo; Barcelona-middenveldster Putellas liet haar ploeggenote Irene Paredes juist ver achter zich. De stemming was met 24 miljoen totale stemmen de grootste ooit in de geschiedenis van GOAL50.

Messi legde dit kalenderjaar met Argentinië beslag op de Copa América, zijn eerste hoofdprijs met het nationale elftal. Ronaldo kroonde zich onder andere tot topscorer van alle EK’s en WK’s bij elkaar én het complete interlandvoetbal, maar moet het dus ternauwernood afleggen tegen zijn collega. De uitslag maakt dat Messi en Ronaldo op gelijke hoogte komen in GOAL50-overwinningen: beiden pakten tot op heden vijfmaal de titel.

De verkiezing verliep dit jaar voor het eerst volgens een uniek knock-outsysteem. In plaats van dat er op één speler kon worden gestemd als beste voetballer of -ster, werden er steeds twee spelers tegenover elkaar gezet. Het was vervolgens aan de stemmer om de bepalen wie van hen de voorkeur kreeg. Messi claimde zo in de finaleronde 50,1 procent van de stemmen tegenover Ronaldo; een ronde eerder wist hij Robert Lewandowski met 53,3 procent tegenover 46,7 procent te verslaan. In totaal werden er veertien miljoen stemmen uitgebracht op de mannelijke tak.

Putellas scoorde afgelopen seizoen 25 goals over alle competities en won de treble met het vrouwenelftal van Barcelona. Ook in de finale van de Women’s Champions League wist ze het net te vinden. Paredes, verdedigster in datzelfde team, wist al haar confrontaties in de GOAL50-awards te winnen, tot ze uiteindelijk stukliep op haar ploeggenote. Lieke Martens moest een ronde daarvoor de strijd al staken en eindigde als vierde. De vrouwelijke tak telde uiteindelijk tien miljoen stemmen.