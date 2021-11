Invaller Álvaro Morata bezorgt Spanje WK-ticket na vlammend schot Olmo

Zondag, 14 november 2021 om 22:37 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:44

Spanje heeft zich zaterdagavond gekroond tot groepswinnaar. In een rechtstreekse confrontatie met concurrent Zweden waren de Spanjaarden met 1-0 te sterk in eigen land. Invaller Álvaro Morata maakte in de 85ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Met negentien punten eindigt Spanje bovenaan in Groep B van de WK-kwalificatiereeks, terwijl Blägult, dat met vijftien punten tweede wordt, veroordeeld is tot het spelen van play-offs voor een WK-ticket.

Opvallend genoeg verwees bondscoach Janne Andersson Zlatan Ibrahimovic naar de bank. In de spitspositie naast Alexander Isak kreeg Viktor Claesson de voorkeur boven de veertigjarige spits van AC Milan. AZ-aanvaller Jesper Karlsson bleef negentig minuten op de bank. Luis Enrique wijzigde liefst zes namen ten opzichte van het gewonnen duel met Griekenland (0-1). Zo kreeg Raúl De Tomás de kans om zich te laten zien in de punt van de aanval, terwijl Morata genoegen moest nemen met een reserverol. Ook Dani Olmo stond ditmaal in de basis, net als César Azpilicueta, Pau Torres, Jordi Alba, Sergio Busquets en Carlos Soler.

ALVARO MORATA ????



De Juventus-spits doet het voor Spanje! Nadat een vlammend schot van Dani Olmo terugkomt van de lat, prikt Morata knap de 1-0 binnen ??



Spanje kwalificeert zich voor het WK in Qatar ??#ZiggoSport #WCQ #ESPSWE pic.twitter.com/PHkGGqVQrI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 14, 2021

Niet geheel onverwacht was het Spanje dat vanaf het eerste fluitsignaal het spel dicteerde, terwijl de Zweden wachtten op een uitbraak. Pablo Sarabia noteerde na acht speelminuten de eerste serieuze kans van de wedstrijd, maar zijn schot schampte de paal. Een Zweedse uitbraak kwam er na een kwartier spelen. Na een fraaie individuele actie was de schietkans voor Emil Forsberg, die het doel met een venijnig schot echter op een haar na miste. Hoewel Spanje de bovenliggende ploeg bleef, leidde ook de volgende ontsnapping van Zweden tot een grote mogelijkheid. Tien minuten voor het rustsignaal nam Forsberg het vijandige doel onder vuur, maar hij zag zijn poging wederom rakelings naast gaan.

De eerste kans in het tweede bedrijf was voor De Tomás. Uit een corner van Sarabia knikte de spits van Espanyol echter net voorlangs. Ondanks het feit dat Zweden een doelpunt nodig had om een rechtstreeks WK-ticket in de wacht te slepen, groef men zich verder in. Spanje draaide de duimschroeven aan en werd via onder meer invallers Morata en Rodrigo gevaarlijk, al leverde de respectievelijke doelpogingen geen treffer op. In een poging de status quo te doorbreken, bracht Andersson Ibrahimovic een kwartier voor tijd binnen de lijnen.

De inbreng van de ervaren goalgetter ging overigens wel ten koste van Isak, die tot dan toe samen met Forsberg voor het enige gevaar van de wedstrijd zorgde. Ook laatstgenoemde werd opvallend genoeg naar de kant gehaald. Een kans om het duel te beslissen kreeg Ibrahimovic echter niet meer. Morata kreeg nog wel twee goede mogelijkheden op de winnende. De spits creëerde eerst ruimte voor het schot na een gewonnen sprintduel met Victor Lindelöf, die kon rekenen op een puike redding van doelman Robin Olsen. Bij de tweede poging was het wel raak. Olson tikte een pegel van Olmo tegen de lat, waarna Morata van dichtbij kon intikken: 1-0. De bezoekers kwamen de klap niet meer te boven.