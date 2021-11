Twee zwakke schakels met rapportcijfer 4 debet aan debacle in Montenegro

Het Nederlands elftal is er zaterdag niet in geslaagd om directe kwalificatie voor het WK af te dwingen. Oranje kwam met 0-2 voor in Montenegro, maar zag die voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen in de eindfase: 2-2. Voetbalzone beoordeelt de spelers van het Nederlands elftal die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Spelersrapport Oranje tegen Montenegro

SPELER CIJFER Justin Bijlow 4,5 Denzel Dumfries 7 Stefan de Vrij 6 Virgil van Dijk 6,5 Daley Blind 4 Georginio Wijnaldum 4 Frenkie de Jong 6,5 Davy Klaassen 5 Donyell Malen 4,5 Memphis Depay 6,5 Arnaut Danjuma 5 Steven Bergwijn 6

Justin Bijlow: 4,5

In wedstrijden als deze zijn er voor de doelman van Oranje weinig momenten om zich te onderscheiden. Bijlow maakte in de startfase een inschattingsfout en werd omspeeld door Vladimir Jovovic, die vanuit een lastige hoek het zijnet trof. De goalie redde in de veertigste minuut goed op een dreigend schot van Marko Jankovic. Bij het tegendoelpunt van Ilija Vukotic in de slotfase liet Bijlow zich vrij simpel uitspelen, al kreeg hij weinig steun van zijn defensie.

Denzel Dumfries: 7

Op het verdedigende spel van Dumfries was weinig af te dingen. De rechtsback liet zich niet in de problemen brengen en lokte tweemaal slim een overtreding uit toen hij onder druk kwam. Pas na rust liet Dumfries zich voor het eerst offensief zien, maar zijn lage voorzet was wel meteen perfect en kon door Depay worden ingetikt. Een kwartier voor tijd ging Dumfries voor eigen glorie na een goede bal van Bergwijn, maar die poging was minder succesvol.

Stefan de Vrij: 6

De Vrij hield het in de opbouw simpel en was minder nadrukkelijk aanwezig dan zijn partner Van Dijk. Wat opviel was dat de centrumverdediger zijn tegenstander Milutin Osmajic wel erg veel ruimte bood om in de 82e minuut de assist te geven op doelpuntenmaker Vukotic.

Virgil van Dijk: 6,5

Van Dijk speelde een vrijwel foutloze wedstrijd, waarin hij zich zowel verdedigend als opbouwend onderscheidde. Hij strooide met zijn kenmerkende lange passes, heerste in de lucht en liet zich ook over de grond niet uitspelen door zijn directe tegenstander. Van Dijk had in aanloop naar 1-2 van Montenegro meer druk kunnen zetten Fatos Beqiraj, die ruimte kreeg om de aanval naar links te verplaatsen.

Daley Blind: 4

Blind schakelde zich in de openingsfase goed in en haalde zo de achterlijn, maar zijn voorzet kwam niet aan. De linksback zag er daarna in defensief opzicht vier keer slecht uit. Eerst liet hij zijn man Vladimir Jovovic lopen, die Bijlow omspeelde en tot opluchting van Blind het zijnet raakte. Daarna slaagde de Ajacied er tweemaal toe niet in om een voorzet te blokken, waardoor twee keer een erg dreigende situatie ontstond in het strafschopgebied. In het cruciale kopduel bij de late gelijkmaker van Montenegro liet hij zich aftroeven door Nikola Vujnovic door niet eens mee te springen.

Georginio Wijnaldum: 4

Deed Wijnaldum ook mee? De middenvelder kwam totaal niet in het stuk voor en nam ook weinig initiatief om zich aanspeelbaar te maken. Als hij dan toch in balbezit kwam, volgde meestal een obligaat passje. Wijnaldum zou dat kunnen compenseren door zich in het strafschopgebied van de tegenstander te mengen, maar slaagde ook daar niet in. Na ruim een uur werd hij uit zijn lijden verlost door Louis van Gaal, die zal moeten nadenken over de rol van Wijnaldum in Oranje.

Frenkie de Jong: 6,5

Oranje wist nauwelijks iets te creëren in Montenegro, maar áls dat dan gebeurde, dan begon het meestal bij De Jong. De middenvelder maakte meermaals handig gebruik van zijn karakteristieke overstap om weg te draaien bij zijn tegenstander. Ook hielp hij zijn ploeg met enkele goede onderscheppingen. In de drukte had De Jong echter ook zichtbaar moeite om openingen te vinden.

Davy Klaassen: 5

"Goed uitgelokt", zo noemde Rafael van der Vaart de actie van Klaassen waarmee hij een goedkope penalty versierde door voor zijn man te kruipen. Dat was ook meteen zijn enige goede moment in de eerste helft, want daarna viel hij op met een zwakke pass op Depay en een slechte aanname in de buurt van de zestien, waarmee tweemaal een counter werd ingeleid. Klaassen was iets bedrijviger dan zijn kompaan Wijnaldum, maar zijn bijdrage hield zeker niet over.

Donyell Malen: 4,5

Malen kwam nauwelijks in het stuk voor en produceerde slechts één actie die iets opleverde. Na een half uur spelen passeerde hij zijn tegenstander op de rechterflank, om te vervolgen met een goede lage voorzet op Danjuma. Behoudens dat moment toonde Malen zich onwennig op de rechterflank, waar hij natuurlijk ook niet vaak gespeeld heeft in zijn loopbaan.

Memphis Depay: 6,5

Depay liet zich zoals te doen gebruikelijk vrijwel continu uit de spits zakken om zich aanspeelbaar te maken, maar was vanaf daar niet heel creatief. Hij schoot zijn strafschop onberispelijk binnen en was in de 55e minuut op tijd terug in de punt van de aanval om een lage voorzet van Dumfries met een handig hakballetje fraai af te ronden.

Arnaut Danjuma: 5

Danjuma toonde zich initiatiefrijk, maar was erg ongelukkig in zijn acties. Slechts één keer ging hij overtuigend zijn man voorbij (op slag van rust), waarna hij vanaf de achterlijn een aardige voorzet op Depay gaf. Behoudens dat botste de linksbuiten vaak op zijn directe tegenstander, of zag hij zijn pass naar een ploeggenoot onderschept worden.

Steven Bergwijn: 6

Bergwijn mocht in de rust invallen voor de tegenvallende Malen en deed het iets beter dan zijn voorganger. Zijn beste moment was een uitstekende steekbal op Dumfries, die daarmee door de defensie brak. Ook legde Bergwijn de bal perfect op het hoofd van De Vrij, die over kopte.