Na 286 dagen maakt André Onana zijn rentree onder de lat

Zaterdag, 13 november 2021 om 14:11 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:25

André Onana heeft zaterdag zijn officiële rentree op de velden gemaakt. De doelman van Ajax staat in de basis bij Kameroen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malawi. Onana testte een jaar geleden bij een dopingcontrole positief op furosemide en speelde daardoor op 31 januari zijn laatste wedstrijd voor Ajax. Dat was in de 0-3 zege op AZ.

Het tuchtorgaan van de UEFA schorste Onana voor een jaar, maar dat werd door het internationaal sporttribunaal CAS teruggebracht tot negen maanden. In september mocht Onana weer meetrainen bij Ajax en sinds begin november was hij weer speelgerechtigd. De doelman maakte eerder deze maand zijn rentree in de wedstrijdselectie van Ajax voor het competitieduel met Go Ahead Eagles (0-0). Remko Pasveer krijgt echter de voorkeur. Mede door de dopingzaak zijn Onana en Ajax al even in een impasse beland wat betreft het verlengen van het contract.

De laatste interland van Onana was op 16 november vorig jaar, toen Kameroen met 0-2 verloor van Mozambique. De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Kameroen en Malawi is om 14.00 uur begonnen in Johannesburg. Kameroen en Ivoorkust strijden voor de groepswinst: beide landen komen nog twee keer in actie en ontlopen elkaar weinig.

Het land van Ibrahim Sangaré en Sébastien Haller gaat op dit moment met een punt voorsprong aan kop. Waarschijnlijk valt de beslissing komende dinsdag, als Kameroen en Ivoorkust het in de laatste speelronde tegen elkaar opnemen. Alleen de nummer één in de poule plaatst zich voor de volgende ronde van de kwalificatiereeks.