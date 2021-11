Pulisic toont na goal boodschap op shirt gericht aan tegenstander Ochoa

Zaterdag, 13 november 2021 om 07:24 • Yanick Vos • Laatste update: 07:54

De Verenigde Staten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag met 2-0 gewonnen van Mexico in het kader van de WK-kwalificatie. Door doelpunten van Christian Pulisic en Weston McKennie gaat Team USA nu aan kop in de kwalificatiecyclus, met evenveel punten maar een beter doelsaldo dan Mexico. Ook Canada deed goede zaken, door Costa Rica met 1-0 te verslaan.

In een intense wedstrijd was het Mexico dat veelvuldig in balbezit was, maar de thuisploeg die de kansen kreeg. Bij een 0-0 stand kwam Pulisic twintig minuten voor tijd binnen de lijnen. De aanvaller van Chelsea is pas hersteld van een enkelblessure en trainer Thomas Tuchel vroeg aan de Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter om rustig om te springen met de Amerikaans international. Pulisic had zijn enkel niet nodig om vijf minuten na zijn invalbeurt te scoren. Een voorzet vanaf de rechterflank van Timothy Weah werkte hij met het hoofd achter de Mexicaanse keeper Guillermo Ochoa.

if you wanna make the world a better place, take a look at yourself then make the change... pic.twitter.com/ST7fa1e3hr — U.S. Soccer MNT (@USMNT) November 13, 2021

Voorafgaand aan de wedstrijd werd het vuurtje nog opgestookt door Ochoa. De doelman zei dat wanneer Team USA in de spiegel zou kijken, het graag het succes van Mexico zou willen zien met betrekking tot prijzen en WK-deelnames. Pulisic antwoordde niet alleen met het doelpunt, maar toonde ook nog een boodschap op zijn shirt na zijn treffer: Man in the mirror. Met nog een kleine vijf minuten op de klok werd de wedstrijd definitief beslist door McKennie. Ajax-middenvelder Edson Álvarez was net gewisseld toen de Juventus-middenvelder opdook voor het doel van Ochoa en de 2-0 op het scorebord bracht.

Canada – Costa Rica 1-0

Canada blijft dromen van deelname aan het WK. Op eigen veld werd vannacht Costa Rica met 1-0 opzij gezet. Lille OSC-aanvaller Jonathan David tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Een kwartier na rust liet Costa Rica-keeper Leonel Moreira de bal los na een hoge voorzet, waarna David van dichtbij kon raakprikken. Door de zege komt Canada op dertien punten, goed voor de derde plaats op de ranglijst. Koploper Verenigde Staten en Mexico hebben allebei veertien punten met nog zeven wedstrijden te gaan.