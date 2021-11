Veroordeling tot gevangenisstraf in nasleep van dood Emiliano Sala

Vrijdag, 12 november 2021 om 15:58 • Laatste update: 16:10

David Henderson, de zakenman die in januari 2019 een vlucht vanuit Frankrijk voor Emiliano Sala regelde, is door de rechtbank in Wales veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden. Het privévliegtuig, dat de destijds 28-jarige spits naar zijn nieuwe club Cardiff City moest brengen, crashte boven Het Kanaal. Bij het ongeval kwam behalve Sala ook piloot David Ibbotson om het leven.

De rechtbank in Wales oordeelde vorige maand al dat de 67-jarige Henderson schuldig was aan het in gevaar brengen van het vliegtuig. Vrijdag is hij veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar, zo melden internationale persbureaus. Sala stond begin 2019 op het punt om een transfer van Nantes naar Cardiff City te maken. Om de deal af te ronden vloog hij vanuit Frankrijk naar Wales. Het toestel crashte echter boven Het Kanaal en stortte in zee.

Volgens de rechter zou zakenman Henderson het vliegtuig aanvankelijk zelf besturen, maar liet hij Ibbotson vliegen. De piloot was niet bekwaam omdat hij een training om ’s nachts te vliegen niet had afgerond. Zijn licentie stond bovendien niet toe om betaald te worden voor het vervoeren van passagiers, zo meldde de Air Accidents Investigation Branch. Henderson wist dat, aldus de rechtbank. Volgens het rapport kreeg Ibbotson tijdens de vlucht te maken met koolmonoxidevergiftiging. Deze werd veroorzaakt door een storing in de uitlaatpijp waardoor gas via het verwarmingssysteem de cabine binnendrong.

Het rapport wees uit dat Ibbotson, die geen commerciële vluchten mocht uitvoeren, voor een alternatieve route koos om slecht weer te ontwijken, vlak voordat het vliegtuig neerstortte. Hij zou hierbij de controle over het vliegtuig kwijt zijn geraakt, mede door de koolmonoxidevergiftiging. Het toestel kwam op zijn kop in het water terecht met een snelheid van ruim 450 kilometer per uur. In het rapport stond verder dat Sala waarschijnlijk buiten bewustzijn is geweest tijdens de crash door de koolmonoxidevergiftiging. Twee dagen na het ongeval werd het lichaam van de Argentijnse spits gevonden. Het lichaam van de piloot is nooit teruggevonden.